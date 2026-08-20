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Pháp luật

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Triệt phá đường dây cá cược qua mạng giao dịch hơn 559 tỷ đồng

Nguyễn Dũng

TPO - Ngày 20/8, Công an TPHCM cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự vừa triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên các website cá cược trực tuyến. Đường dây được tổ chức thành nhiều nhóm, nhiều cấp trung gian; riêng tiền giao dịch qua các tài khoản ngân hàng bước đầu được xác định lên tới hơn 559 tỷ đồng.

Trước đó, thực hiện chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an TPHCM về tăng cường đấu tranh với tội phạm trên không gian mạng, qua công tác nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát hình sự phát hiện một nhóm đối tượng có dấu hiệu tổ chức đánh bạc, đánh bạc trên các website cá cược trực tuyến. Các đối tượng sử dụng nhiều tài khoản để tổ chức, phân phối tài khoản cá cược cho nhiều cấp trung gian và người chơi, hình thành mạng lưới hoạt động trên không gian mạng.

Nhận thấy vụ việc có quy mô lớn, phương thức hoạt động tinh vi, tháng 6/2026, Phòng Cảnh sát hình sự xác lập chuyên án, tập trung lực lượng điều tra, làm rõ toàn bộ đường dây.

Đến tháng 7/2026, Ban Chuyên án đồng loạt triển khai các tổ công tác, truy xét những đối tượng giữ vai trò quản lý, điều hành các “trang banh”, phân phối tài khoản cá cược cho cấp dưới và người chơi.

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Tang vật thu được từ vụ án.

Cơ quan Công an đã triệu tập 50 đối tượng, thu giữ 50 điện thoại di động, 3 máy tính xách tay cùng nhiều tài liệu, dữ liệu điện tử liên quan hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Kết quả điều tra bước đầu xác định đường dây được tổ chức thành nhiều nhóm, nhiều cấp trung gian. Nổi lên có các nhánh do Phạm Lê Đông, Nguyễn Hoàng Long, Nguyễn Văn Lợi, Đỗ Hoàng Thiện, Lê Hoàng Anh Kiệt, Đoàn Chính Thuần, Hồ Văn Dũng, Nguyễn Thành Nguyên, Phạm Văn Kiệt, Lê Phi Hoàng, Đoàn Tấn Vũ cùng một số đối tượng khác tham gia điều hành, tổ chức hoặc trực tiếp cá cược.

Để vận hành đường dây, các đối tượng sử dụng nhiều phương thức giao, nhận tài khoản và tiền cá cược; liên lạc chủ yếu qua các ứng dụng trực tuyến, mạng xã hội. Tài khoản cá cược được phân chia qua nhiều tầng, nhiều “nấc” trước khi đến người chơi nhằm mở rộng mạng lưới và gây khó khăn cho công tác phát hiện, điều tra.

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Công an lấy lời khai một trong số các đối tượng cầm đầu.

Một số tài khoản cá cược được các đối tượng khai nhận lấy từ các đầu mối tại Campuchia, sau đó chia nhỏ cho các cấp dưới để tiếp tục phân phối cho người chơi. Ngoài đặt cược trực tiếp trên website, nhiều đối tượng còn nhận cược riêng qua các ứng dụng nhắn tin, với số tiền hàng chục đến hàng trăm triệu đồng mỗi trận.

Trên cơ sở tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã khởi tố 6 vụ án hình sự, khởi tố và tạm giam 40 bị can về các tội “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc”. Đối với những trường hợp còn lại, cơ quan Công an đang tiếp tục củng cố hồ sơ, tài liệu để xử lý theo quy định.

Hiện Ban Chuyên án tiếp tục mở rộng điều tra, truy xét và triệu tập các đối tượng liên quan; đồng thời làm rõ nguồn cung cấp tài khoản cá cược, dòng tiền giao dịch, vai trò của từng đối tượng và các đầu mối liên quan để xử lý nghiêm theo pháp luật.

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Cơ quan điều tra đã khởi tố 6 vụ án, 40 bị can về các tội “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc”.

Công an TPHCM cảnh báo người dân tuyệt đối không tham gia cá cược, đánh bạc dưới bất kỳ hình thức nào, kể cả trực tiếp hay trên không gian mạng. Người dân cũng không cho thuê, mượn, mua bán tài khoản ngân hàng, tài khoản điện thoại hoặc các phương tiện điện tử để người khác sử dụng vào hoạt động phạm pháp.

Nguyễn Dũng
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