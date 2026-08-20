'Đột kích' cơ sở giải trí trong đêm, phát hiện hàng chục dân chơi dương tính ma túy

TPO - Kiểm tra một cơ sở giải trí lúc rạng sáng, lực lượng chức năng tỉnh Đồng Tháp phát hiện 17 người dương tính với chất ma túy.

Ngày 20/8, Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, vừa phát hiện, triệt xóa một điểm có nhiều đối tượng dương tính với chất ma túy trên địa bàn phường Đạo Thạnh.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình và quản lý địa bàn, khoảng 0h ngày 19/8, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Đồng Tháp chủ trì, phối hợp với Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội và Công an phường Đạo Thạnh bất ngờ kiểm tra Công ty TNHH ăn uống giải trí 268 Titan Club (nằm trên đường Phạm Thanh).

Lực lượng chức năng kiểm tra Công ty TNHH ăn uống giải trí 268 Titan Club trên đường Phạm Thanh.

Tại thời điểm kiểm tra, bên trong cơ sở đang có 31 khách và 10 nhân viên phục vụ. Lực lượng chức năng đã tiến hành test nhanh ma túy đối với toàn bộ những người có mặt. Kết quả, phát hiện 17 đối tượng dương tính với chất ma túy (gồm 14 nam và 3 nữ).

Quá trình đấu tranh điều tra, lực lượng công an xác định đối tượng Lê Trí Linh (SN 2003, ngụ xã Bình Thành, Đồng Tháp) có hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi cư trú của Linh tại số 43/5 đường Đoàn Thị Nghiệp (Khu phố 12, phường Đạo Thạnh), cơ quan công an thu giữ 17 viên nén ma túy, nhiều gói nylon chứa ma túy cùng các dụng cụ, tang vật liên quan đến việc sử dụng và sang chiết trái phép chất ma túy.

Đối tượng Lê Trí Linh.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu Lê Trí Linh khai nhận toàn bộ số tang vật trên được mua về nhằm mục đích chia nhỏ bán lại cho các con nghiện để thu lời bất chính.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Lê Trí Linh để điều tra, làm rõ hành vi “Tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy”, đồng thời tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý nghiêm các đối tượng còn lại theo quy định của pháp luật.