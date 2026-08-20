Đề xuất giảm 30% thuế cho hộ kinh doanh, doanh nghiệp có doanh thu dưới 10 tỷ đồng

TPO - Chính phủ đề xuất giảm 30% thuế thu nhập cá nhân và thuế thu nhập doanh nghiệp trong hai năm 2026-2027 cho cá nhân, hộ kinh doanh và doanh nghiệp có doanh thu không quá 10 tỷ đồng mỗi năm, nhằm tạo thêm nguồn lực để tái đầu tư, mở rộng sản xuất.

Chiều 20/8, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về giảm thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp đối với cá nhân và doanh nghiệp.

Tại phiên họp, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn cho biết, từ đầu năm 2026 đến nay, Quốc hội và Chính phủ đã ban hành một số chính sách hỗ trợ đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh và doanh nghiệp nhỏ.

Các hộ, cá nhân kinh doanh có mức doanh thu dưới 1 tỷ đồng được miễn thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân; doanh nghiệp có doanh thu dưới 1 tỷ đồng được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn. Ảnh: QH

Tuy nhiên, các hộ, cá nhân kinh doanh và doanh nghiệp vẫn gặp nhiều khó khăn. Nếu doanh thu hằng năm dưới 3 tỷ đồng thì hộ, cá nhân và doanh nghiệp được lựa chọn phương pháp tính thuế thu nhập theo phương pháp đơn giản (thuế suất nhân với doanh thu). Mức doanh thu trên 3 tỷ đồng phải tính theo phương pháp khấu trừ (doanh thu trừ chi phí).

Do vậy, đa số đều mong muốn được áp dụng phương pháp tính thuế thu nhập đơn giản cho doanh thu dưới 10 tỷ đồng (thay vì mức 3 tỷ đồng như hiện nay) để đơn giản hóa sổ sách, dễ làm, tiết kiệm thời gian và chi phí cho doanh nghiệp cũng như người dân kinh doanh. Mặt khác, qua khảo sát cho thấy, các hộ, cá nhân kinh doanh và doanh nghiệp siêu nhỏ vẫn gặp nhiều khó khăn, sức chịu đựng ngày càng thu hẹp, khó có tích lũy để tái đầu tư.

Từ thực tế trên, Chính phủ trình Quốc hội xem xét giảm 30% thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp cho kỳ tính thuế năm 2026 và năm 2027 của cá nhân, hộ kinh doanh và doanh nghiệp có doanh thu hằng năm không quá 10 tỷ đồng. Theo tính toán, dự kiến giảm thu ngân sách Nhà nước năm 2026 khoảng 3.191 tỷ đồng và năm 2027 khoảng 3.510 tỷ đồng.

Chính phủ cho rằng, đây là khoản giảm thu trước mắt, nhưng về dài hạn, nguồn thu sẽ quay lại ngân sách khi các hộ kinh doanh và doanh nghiệp phát triển. Và quan trọng hơn, đây là nguồn lực thiết thực được giữ lại để hộ, cá nhân kinh doanh và doanh nghiệp tái đầu tư, mở rộng sản xuất, giúp tăng thu nhập cho người dân.

Nghiên cứu cơ chế chuyển tiếp hợp lý

Thẩm tra sơ bộ, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Nguyễn Thị Phú Hà cho biết Thường trực Ủy ban Kinh tế và Tài chính và các cơ quan của Quốc hội nhất trí cao về sự cần thiết ban hành Nghị quyết.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Nguyễn Thị Phú Hà. Ảnh: QH

Đa số ý kiến nhất trí với điều kiện hộ, cá nhân kinh doanh và doanh nghiệp được giảm 30% số thuế thu nhập cá nhân và thuế thu nhập doanh nghiệp theo mức doanh thu hằng năm không quá 10 tỷ đồng trong 2 năm 2026, 2027.



Bên cạnh đó, cũng có ý kiến cho rằng chính sách quy định này còn chưa hợp lý khi hộ, cá nhân kinh doanh, doanh nghiệp có doanh thu đến 10 tỷ đồng được hưởng chính sách giảm thuế, trong khi số có doanh thu cao hơn 10 tỷ đồng rất nhỏ, lại không được hưởng ưu đãi.

Ủy ban thẩm tra đề nghị Chính phủ nghiên cứu cơ chế chuyển tiếp hợp lý thay cho việc mất toàn bộ ưu đãi khi vượt ngưỡng doanh thu 10 tỷ đồng.

Về hiệu lực thi hành, đa số ý kiến nhất trí áp dụng cho kỳ tính thuế năm 2026 và 2027. Tuy nhiên, do dự thảo Nghị quyết còn để trống thời gian hiệu lực thi hành, Ủy ban Kinh tế và Tài chính đề nghị Chính phủ bổ sung đầy đủ nội dung này để có căn cứ thẩm tra trình Quốc hội xem xét.

Kết luận phiên họp, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng nêu rõ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất bổ sung nội dung Chính phủ trình vào chương trình kỳ họp không thường lệ và trình Quốc hội thông qua theo thủ tục rút gọn.