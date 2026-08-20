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Pháp luật

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Triệu tập đối tượng hành hung người giữa đường, lên giọng thách thức 'quay video thoải mái'

Thanh Hà

TPO - Sau khi vào cuộc xác minh, Công an phường Kiến Hưng đã triệu tập đối tượng hành hung người giữa đường còn lớn giọng thách thức "quay video thoải mái".

Clip đăng tải trên mạng xã hội.

Đêm 19/8, kết thúc trận bóng đá diễn ra vào tối cùng ngày, tại khu vực đường Đại Cồ Việt (Hà Nội) xảy ra vụ hỗn chiến giữa 2 nhóm đối tượng, gây xôn xao dư luận.

Theo người dân, sau khi kết thúc trận bóng đá giữa đội tuyển Việt Nam – Malaysia, nhiều người dân đổ ra đường ăn mừng chiến thắng của đội tuyển Việt Nam.

Lúc này, tại vỉa hè trước số 85 Đại Cồ Việt (Bạch Mai, Hà Nội) xảy ra vụ hỗn chiến giữa 2 nhóm đối tượng (cả nam, nữ).

Những người này cầm gậy, kéo… lao vào đánh nhau dẫn đến thương tích. Vụ việc chỉ dừng lại khi có đông người tập trung đến và can ngăn.

Chưa dừng lại đó, một số đối tượng vẫn tiếp tục thách thức đánh nhau. Còn một số đối tượng khác đã rời đi sau đó.

Đến ngày 20/8, vụ việc được đăng tải trên mạng xã hội nhận được sự quan tâm của dư luận. Hiện Công an phường Bạch Mai đang xác minh, làm rõ vụ việc và những người liên quan.

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Hình ảnh đối tượng xăm trổ hành hung người đi đường. Ảnh cắt từ video.

Trong một diễn biến khác, trước đó, trên mạng xã hội cũng xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh một đối tượng xăm trổ không đội mũ bảo hiểm, phía sau chở một phụ nữ hành hung nam thanh niên đi cùng cô gái giữa đường. Chưa dừng lại đó, khi một số người can ngăn, quay video thì đối tượng xăm trổ còn thách thức nói “quay video thoải mái”.

Theo tìm hiểu, vụ việc được cho là xảy ra tại khu vực Tháp đồng hồ Văn Phú (phường Kiến Hưng, TP Hà Nội). Quá trình xác minh, Công an phường Kiến Hưng đã làm rõ được đối tượng xăm trổ và triệu tập tới trụ sở làm việc.

Thanh Hà
#hỗn chiến #đánh nhau #đối tượng #Đại Cồ Việt #xác minh #hành hung

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