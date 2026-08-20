Hàn Quốc ước tính kho đầu đạn hạt nhân của Triều Tiên

TPO - Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc ngày 20/8 cho biết, nước này ước tính Triều Tiên sở hữu từ 80 đến 120 đầu đạn hạt nhân. Con số này cao hơn đáng kể so với nhận định gần đây của Tổng thống Mỹ Donald Trump, rằng Bình Nhưỡng có 57 vũ khí hạt nhân.

Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un. (Ảnh: Reuters)

Bộ trưởng Quốc phòng Ahn Gyu-back phát biểu trước các nghị sĩ, rằng Triều Tiên được cho là sở hữu khoảng 80 đến 120 đầu đạn hạt nhân, mặc dù ông lưu ý rất khó để xác định con số chính xác.

Sau đó, ông Ahn làm rõ rằng con số này dựa trên ước tính từ các tổ chức nghiên cứu tư nhân.

Khi được hỏi về nhận định của ông Trump một ngày trước đó, rằng Triều Tiên sở hữu 57 "vũ khí hạt nhân cực mạnh", ông Ahn cho biết: “Các con số có vẻ khác biệt đôi chút".

Theo truyền thống, Hàn Quốc tránh công khai những ước tính chi tiết về kho vũ khí hạt nhân của Triều Tiên và không chính thức công nhận Bình Nhưỡng là một quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân, phù hợp với chính sách lâu dài ủng hộ phi hạt nhân hóa.

Ông Ahn đã tái khẳng định lập trường này khi được hỏi liệu chính phủ có công nhận Triều Tiên là quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân hay không. "Chúng tôi không thể chính thức công nhận điều đó”, ông nói.

Ông cũng từ chối bình luận về việc liệu con số 57 đầu đạn hạt nhân mà ông Trump đề cập có đồng nghĩa với việc Mỹ công nhận vị thế hạt nhân của Triều Tiên hay không.

Ông Ahn cho biết Hàn Quốc sẽ tiếp tục dựa vào "chiếc ô hạt nhân" của Mỹ, tuân thủ chính sách không sở hữu vũ khí hạt nhân lâu nay của Seoul.

Những bình luận này được đưa ra trong bối cảnh ông Trump đang tìm cách khôi phục việc tiếp xúc với ông Kim, sau khi ra lệnh thu hẹp quy mô các cuộc tập trận chung Mỹ - Hàn.

Triều Tiên đã phản ứng một cách lạnh nhạt trước động thái này. Bà Kim Yo-jong - em gái Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un - cho rằng các cuộc tập trận dù đã được rút ngắn thời gian nhưng vẫn mang tính khiêu khích và hiếu chiến.

Bà bác bỏ mọi ý kiến ​​cho rằng Bình Nhưỡng sẽ coi đây là một cử chỉ thiện chí có ý nghĩa, đồng thời nói rằng bà không hay biết về bất kỳ cuộc liên lạc nào gần đây giữa ông Trump và ông Kim, mặc dù bà mô tả mối quan hệ cá nhân giữa hai nhà lãnh đạo là "tuyệt vời".

Hôm 19/8 tại Nhà Trắng, Tổng thống Trump cho biết ông hy vọng sẽ gặp ông Kim vào cuối năm nay, qua đó có thể vực dậy tiến trình ngoại giao vốn đã bị đình trệ sau hàng loạt hội nghị thượng đỉnh chưa từng có tiền lệ trong các năm 2018 và 2019.