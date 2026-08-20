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Hai kịch bản của áp thấp nhiệt đới đều gây mưa lớn ở miền Bắc

Nguyễn Hoài

TPO - Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia nhận định, áp thấp nhiệt đới có thể diễn biến theo hai kịch bản. Tuy nhiên, cả hai kịch bản này có chung tác động là gây mưa lớn cho miền Bắc, dù thời gian, phạm vi ảnh hưởng của mỗi kịch bản khác nhau.

Theo ông Mai Văn Khiêm - Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, khoảng sáng sớm mai (21/8) áp thấp nhiệt đới sẽ di chuyển vào khu vực vịnh Bắc Bộ và có khả năng mạnh lên thành bão với cường độ cấp 8, giật cấp 10.

Ông Khiêm cho hay, áp thấp nhiệt đới đang nằm trên một dải hội tụ nhiệt đới có trục đi qua khu vực giữa Nam đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Dự báo diễn biến của áp thấp nhiệt đới còn rất khó lường do sự tác động của trường dòng dẫn quy mô lớn và sự tương tác với các hệ thống thời tiết xung quanh.

Vì vậy, các mô hình dự báo đến thời điểm chiều 20/8 vẫn có sự phân tán nhất định về quỹ đạo, cường độ và khu vực ảnh hưởng trực tiếp trên đất liền.

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Ảnh vệ tinh chụp vùng mây áp thấp nhiệt đới trong chiều nay (20/8).

Theo nhận định của ông Khiêm, hai kịch bản rủi ro thiên tai chính có thể xảy ra.

Ở kịch bản thứ nhất (xác suất 60-70%), áp thấp nhiệt đới sau khi vào vịnh Bắc Bộ sẽ di chuyển chậm, có khả năng mạnh lên thành bão cấp 8, di chuyển lên phía bắc và đổ bộ vào khu vực ven biển Đông Bắc Bộ.

Kịch bản này khiến mưa lớn tại Bắc Bộ gia tăng trở lại từ ngày 21/8, tập trung ở khu vực phía đông của Bắc Bộ, trong đó Cao Bằng, Thái Nguyên, Bắc Ninh, Hưng Yên, Hải Phòng, Quảng Ninh có mưa to đến rất to.

Kịch bản 2 (xác suất xảy ra khoảng 30-40%) nguy hiểm hơn, sau khi vào vịnh Bắc Bộ và mạnh lên thành bão, áp thấp nhiệt đới/bão tiếp tục đi chậm về phía tây, đổ bộ khu vực phía Nam của vùng đồng bằng Bắc Bộ rồi suy yếu. Kịch bản này sẽ gây ra mưa to đến rất to tại phía Đông Bắc Bộ, cao điểm mưa từ ngày 22-25/8.

Tuy nhiên, ông Khiêm cũng lưu ý, các kịch bản này sẽ còn thay đổi khi áp thấp nhiệt đới di chuyển sâu vào Vịnh Bắc Bộ trong 1-2 ngày tới. Vì vậy, cần chú ý theo dõi diễn biến của áp thấp nhiệt đới, tình hình thiên tai, gió mạnh, mưa dông trên Biển Đông trong các bản tin tiếp theo của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia.

Nguyễn Hoài
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