Đề xuất nghỉ Quốc khánh 2/9 kéo dài 4 ngày

TPO - Đề xuất xem xét bổ sung thêm 2 ngày nghỉ lễ dịp Quốc khánh 2/9 nhằm tạo cơ hội cho người lao động đưa con đến trường trong ngày khai giảng năm học mới.

Góp ý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động, Luật Lưu trữ, Luật Bình đẳng giới và Luật Hoạt động chữ thập đỏ, Sở Nội vụ Sơn La đề xuất xem xét bổ sung tăng 2 ngày nghỉ lễ dịp Quốc khánh.

Thời gian nghỉ được đề xuất từ 2/9 đến 5/9, nhằm tạo cơ hội cho người lao động được đưa con đến trường trong ngày khai giảng.

Việc đề xuất kéo dài ngày nghỉ cũng kết hợp các giải pháp nâng cao năng suất lao động để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số.

Đề xuất nghỉ Quốc khánh 2/9 kéo dài 4 ngày (Ảnh minh họa)

Ngoài ra, Sở Nội vụ Sơn La cũng đề xuất bổ sung quy định doanh nghiệp có nghĩa vụ bố trí thời gian cho người lao động nghỉ làm việc, có hưởng lương để học tập chính sách, pháp luật, có thể gắn với ngày Pháp luật Việt Nam 9/11 hằng năm.

Cơ quan này cũng đề xuất bổ sung các quy định về trách nhiệm của người sử dụng lao động về bữa ăn ca; chăm sóc sức khỏe tâm thần, hỗ trợ giảm căng thẳng và phòng chống kiệt sức tại nơi làm việc cho người lao động trong môi trường áp lực cao.

Các chính sách làm việc linh hoạt (trực tuyến kết hợp trực tiếp) phù hợp với chuyển đổi số và bối cảnh sáp nhập các địa phương cũng được đề xuất kiến nghị với cơ quan soạn thảo.

Tiếp thu, giải trình nội dung này, Bộ Nội vụ cho biết không tiếp thu ý kiến góp ý trên vì không phù hợp với mục đích, yêu cầu, nội dung sửa đổi, bổ sung của dự thảo.

Trước đó, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cũng đưa ra kiến nghị xem xét bổ sung 2 ngày nghỉ dịp Quốc khánh.

Trước đề xuất này, Cục Việc làm (Bộ Nội vụ) cho biết, qua nắm bắt từ thực tiễn, đề xuất này có nhiều luồng thông tin, trong đó có những thông tin cho rằng chưa thực sự cần thiết.

Bên cạnh một số công đoàn viên muốn nghỉ để đưa con đi khai giảng, vẫn có công nhân không muốn nghỉ, dành thời gian đi làm để có thêm thu nhập.