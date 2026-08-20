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Trú mưa giữa đồng, hai người bị sét đánh thương vong

Hoài Nam

TPO - Hai người đàn ông ở xã Đan Hải, tỉnh Hà Tĩnh, vào lều giữa ruộng trú mưa thì bất ngờ bị sét đánh. Vụ việc khiến một người tử vong, người còn lại bị thương nặng.

Chiều 20/8, thông tin từ UBND xã Đan Hải, tỉnh Hà Tĩnh, trên địa bàn vừa xảy ra vụ sét đánh khiến 2 người thương vong.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 9h30 cùng ngày, ông Trần Kim T. (SN 1969, trú xóm Phú Minh) và ông Hoàng Xuân T. (SN 1970, trú thôn Quý Hoa) ra khu vực đê Đồng 10 để đánh bắt cá.

Thời điểm này, trên địa bàn xảy ra mưa lớn kèm sấm sét. Thấy thời tiết diễn biến xấu, cả hai vào một chiếc lều dựng giữa ruộng để trú mưa.

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Khu vực nơi xảy ra sự việc.

Trong lúc đang trú, bất ngờ sét đánh trúng khu vực khiến ông Trần Kim T. tử vong tại chỗ. Ông Hoàng Xuân T. bị hất văng xuống nước và bị thương nặng.

Ngay sau đó, người dân và lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt, đưa ông Hoàng Xuân T. đi cấp cứu tại một bệnh viện ở Nghệ An trong tình trạng bỏng nặng.

Chính quyền địa phương cho biết, thời điểm xảy ra vụ việc, khu vực này có mưa lớn, sấm sét. Sau khi nhận được tin báo, ngành chức năng đã đến hiện trường hỗ trợ gia đình nạn nhân, đồng thời phối hợp với các lực lượng liên quan xử lý vụ việc.

Hoài Nam
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