Xe tải cẩu tông nhiều xe máy ở TPHCM, 3 người thương vong

TPO - Vụ tai nạn xảy ra sáng 20/8 trên quốc lộ 13, đoạn qua phường Thuận Giao, TPHCM. Xe tải cẩu chở cọc bê tông tông 2 xe máy lưu thông cùng chiều, khiến một người tử vong tại chỗ và hai người khác bị thương.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 7h30 cùng ngày, tài xế T.Đ.C. (30 tuổi, quê Nghệ An) điều khiển xe tải cẩu mang biển số 51M-396.xx, chở cọc bê tông, lưu thông trên quốc lộ 13 theo hướng từ ngã tư Hòa Lân đi Thủ Dầu Một.

Khi đến giao lộ với đường Hồ Văn Mên, đoạn qua cầu vượt Vành đai 3, phường Thuận Giao, xe tải cẩu bất ngờ tông 2 xe máy lưu thông cùng chiều.

Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.. Ảnh: Nguyễn Tiến

Xe tải cẩu chở cọc bê tông liên quan đến vụ tai nạn. Ảnh: Nguyễn Tiến

Vụ tai nạn khiến anh L.V.H. (36 tuổi, quê Lâm Đồng), điều khiển xe máy biển số 86B8-506.xx, tử vong tại chỗ. Một đôi nam nữ đi trên xe máy biển số 50AF-733.xx bị thương và được người dân đưa đi cấp cứu.

Nhận được tin báo, Đội CSGT Bình Triệu (PC08, Công an TPHCM) nhanh chóng đến hiện trường, phối hợp với Công an phường Thuận Giao điều tiết giao thông, khám nghiệm hiện trường và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.