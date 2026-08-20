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Áp thấp nhiệt đới có thể mạnh lên thành bão, đổ bộ miền Bắc

Nguyễn Hoài

TPO - Nhận định mới nhất cho thấy, áp thấp nhiệt đới có thể tồn tại lâu trên vịnh Bắc Bộ, mạnh lên thành bão, sau đó đổ bộ miền Bắc nước ta, gây mưa lớn diện rộng.

Vào 13h chiều nay (20/8), tâm áp thấp nhiệt đới trên khu vực phía Bắc đảo Hải Nam (Trung Quốc) với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (39-49km/h), giật cấp 8.

Những nhận định mới nhất cho thấy, đường đi của áp thấp nhiệt đới có xu hướng dịch nam so với những nhận định trước, đồng thời cường độ có khả năng mạnh lên thành bão.

Cụ thể, trong 24 giờ (tính từ 13h ngày 20/8), áp thấp nhiệt đới di chuyển chậm theo hướng tây tây bắc với tốc độ chỉ 5-10km/h, vượt qua đảo Hải Nam của Trung Quốc, đi vào vịnh Bắc Bộ và mạnh lên thành bão.

Đến 13h ngày 21/8, tâm bão trên khu vực phía đông vịnh Bắc Bộ với cường độ cấp 8, giật cấp 10.

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Dự báo về đường đi của áp thấp nhiệt đới.

Sau khi vào vịnh Bắc Bộ, bão tiếp tục di chuyển rất chậm theo hướng tây, mỗi giờ chỉ đi được từ 3-5km với cường độ có dấu hiệu suy yếu lại thành áp thấp nhiệt đới. Đến 13h ngày 22/8, tâm áp thấp nhiệt đới trên khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ với cường độ cấp 7, giật cấp 9.

Dự báo sau đó, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng tây, mỗi giờ đi được 3-5km, với cường độ mạnh cấp 6-7, giật cấp 9. Trung tâm Dự báo Khí tượng thuỷ văn quốc gia nhận định, áp thấp nhiệt đới có khả năng áp sát đất liền khu vực miền Bắc nước ta.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, vùng biển phía tây bắc của khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, sóng cao 2-4m, biển động. Từ chiều tối ngày 20/8, vùng biển vịnh Bắc Bộ có gió mạnh dần lên cấp 6-7, vùng gần tâm bão cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao 2,5-3,5m, biển động mạnh.

Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới nối với áp thấp nhiệt đới, dự báo từ gần sáng đến đêm 21/8, khu vực Đông Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến từ 40-100mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 200mm.

Khu vực Thanh Hoá đến Quảng Bình cũ tiếp tục có mưa trong hôm nay và ngày mai (20-21/8) với lượng mưa từ 40-90mm, có nơi trên 180mm.

Dự báo từ ngày 22/8, khu vực Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to và có khả năng còn kéo dài. Diễn biến mưa ở miền Bắc và Thanh Hoá sẽ phụ thuộc nhiều vào diễn biến của áp thấp nhiệt đới, cần liên tục cập nhật các bản tin dự báo mới nhất.

Nguyễn Hoài
#áp thấp nhiệt đới #thiên tai #mưa gió #mưa lớn

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