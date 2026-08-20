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TPHCM mưa diện rộng, có thể ngập nhiều nơi giờ tan tầm

Anh Nhàn

TPO - Mưa dông có xu hướng gia tăng vào chiều tối 20/8 tại nhiều khu vực ở TPHCM và các tỉnh, thành Nam Bộ. Cơ quan khí tượng cảnh báo nhiều khu vực có thể xảy ra mưa lớn trong thời gian ngắn, kèm lốc, sét và gió giật mạnh.

Sáng 20/8, hình ảnh vệ tinh, radar thời tiết và dữ liệu định vị sét ghi nhận nhiều vùng mây đối lưu đang hình thành, phát triển tại Nam Bộ, gây mưa rào kèm dông, sét ở một số khu vực.

Các khu vực đang xuất hiện mây dông gồm phường Bình Tiên, Tân Mỹ, Tân Hưng, Phú Định, Diên Hồng, Bến Cát…

Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, trong khoảng 3 giờ tới, các vùng mây đối lưu tiếp tục phát triển, gây mưa rào và dông tại những khu vực trên. Sau đó, vùng mưa có khả năng mở rộng sang các địa bàn lân cận. Lượng mưa phổ biến từ 5-20 mm, có nơi trên 30 mm.

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Người dân di chuyển trong cơn mưa sáng 20/8. Ảnh: Anh Nhàn

Mưa lớn trong thời gian ngắn có thể gây ngập cục bộ, ảnh hưởng đến giao thông và sinh hoạt. Trong cơn dông, người dân cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, hình thế gây mưa dông hiện nay là rãnh áp thấp có trục qua Bắc Bộ kết hợp với gió mùa Tây Nam hoạt động từ trung bình đến mạnh, tạo điều kiện cho mây đối lưu phát triển tại Nam Bộ.

Dự báo trong ngày mai (21/8), khu vực Nam Bộ phổ biến nhiều mây, ban ngày có lúc giảm mây, xuất hiện nắng nhẹ. Mưa rào và dông có thể xuất hiện từ sáng và trưa tại một số nơi, tập trung ở An Giang, Đồng Tháp, phía bắc Tây Ninh và Đồng Nai. Nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 29-32 độ C, riêng khu vực cao nguyên Lâm Đồng khoảng 25-28 độ C.

Đến chiều và tối 21/8, mưa dông có xu hướng gia tăng, trùng với thời điểm người dân tan tầm. Nhiều nơi có mưa rào và dông, rải rác có mưa vừa, mưa to. Đồng Nai và Lâm Đồng là những khu vực có khả năng xuất hiện mưa lớn. Trong mưa dông, nguy cơ xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh có thể gây cản trở giao thông, gãy đổ cây cối, đồng thời tiềm ẩn nguy hiểm cho người dân.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, người dân cần chủ động theo dõi diễn biến thời tiết, hạn chế di chuyển qua khu vực ngập sâu. Khi có dông, nên tránh đứng dưới cây lớn, gần biển quảng cáo hoặc các công trình không bảo đảm an toàn.

Sang ngày 22/8, thời tiết Nam Bộ được dự báo có dấu hiệu giảm mưa. Mưa rào và dông vẫn xuất hiện rải rác, chủ yếu vào chiều tối, một số nơi có thể xảy ra mưa vừa, mưa to.

Anh Nhàn
#dự báo thời tiết mưa dông Nam Bộ #nguy cơ lốc #sét và gió mạnh #ảnh hưởng mưa lớn đến giao thông #diễn biến thời tiết ngày 20-21.8 #biện pháp phòng tránh mưa bão và ngập úng

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