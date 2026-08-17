Người dân tự tay phá nhà, nhường đất mở đại lộ 10 làn ở cửa ngõ Tây Bắc TPHCM

TPO - Quốc lộ 22 đang được giải phóng mặt bằng để mở rộng lên 10 làn xe, tăng năng lực kết nối TPHCM với Tây Ninh và cửa khẩu quốc tế Mộc Bài.

Ghi nhận ngày 17/8, dọc Quốc lộ 22, đoạn qua xã Bà Điểm và xã Xuân Thới Sơn, nhiều căn nhà đã được người dân tháo dỡ một phần hoặc hoàn toàn để bàn giao mặt bằng cho dự án.

Tại khu vực gần nút giao An Sương, máy xúc, xe cẩu cùng nhiều công nhân đang khẩn trương phá dỡ các công trình đã hoàn tất bàn giao. Những mảng tường cuối cùng được tháo xuống, vật liệu xây dựng được thu gom, trả lại mặt bằng cho dự án.

Nhiều căn nhà từng nằm sát mặt đường nay chỉ còn phần đất phía sau. Ở một số vị trí, ranh giới thu hồi lùi sâu hàng chục mét so với hiện trạng, tạo những khoảng trống lớn dọc tuyến.

Ông Đỗ Văn Hoàng (65 tuổi, xã Bà Điểm) cho biết gia đình có 95m² đất nằm trong diện thu hồi và được bồi thường 3 tỷ đồng. Sau khi bàn giao mặt bằng, gia đình còn khoảng 65m² đất và đang xây dựng nhà mới. “Tôi đã bàn giao phần nhà, đất bị thu hồi để dự án sớm triển khai. Đường sá khang trang hơn thì việc đi lại cũng thuận tiện, góp phần giảm ùn tắc”, ông Hoàng nói.

Theo dự án, đoạn Quốc lộ 22 từ nút giao An Sương đến Vành đai 3 dài khoảng 8,7km sẽ được mở rộng lên 60m, quy mô 10 làn xe. Tổng mức đầu tư dự án hơn 10.400 tỷ đồng theo hình thức BOT, dự kiến hoàn thành vào năm 2028. Dự án cần thu hồi khoảng 16,6ha đất, ảnh hưởng đến 1.362 hộ dân. Trong đó, 392 trường hợp phải giải tỏa toàn bộ. Kinh phí dành cho công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự kiến khoảng 6.227 tỷ đồng.

Hiện Quốc lộ 22 có chiều rộng khoảng 36-40m, là một trong những tuyến giao thông huyết mạch kết nối TPHCM với cửa khẩu quốc tế Mộc Bài (Tây Ninh), đồng thời giữ vai trò quan trọng trong kết nối giao thương với khu vực ASEAN. Tuy nhiên, tình trạng ùn tắc thường xuyên xảy ra, nhất là vào giờ cao điểm hạn chế khả năng kết nối.