Tựu trường 2026: Doanh nghiệp tại TPHCM chớp 'mùa vàng'

TPO - Không chỉ sách vở, đồng phục hay ba lô, mùa tựu trường năm nay đang kéo theo sức mua ở hàng loạt nhóm hàng từ thực phẩm, dinh dưỡng đến laptop, máy tính bảng và phụ kiện. Doanh nghiệp đồng loạt tung khuyến mãi, mở rộng danh mục, tăng nguồn hàng để đón dòng tiền mua sắm của các gia đình.

Sức mua tăng

Những ngày gần đây, không khí mua sắm chuẩn bị năm học mới bắt đầu sôi động tại nhiều điểm bán ở TPHCM.

Tại cửa hàng Điện máy Xanh trên đường An Dương Vương (phường An Lạc, TPHCM), khu vực bán hàng được mở rộng ngay bên ngoài để phục vụ mùa tựu trường. Những sản phẩm như laptop, điện thoại, máy tính bảng… dành cho học sinh, sinh viên được đưa vào chương trình ưu đãi, có sản phẩm giảm đến 3 triệu đồng.

Nhiều mặt hàng công nghệ giảm giá cho học sinh, sinh viên trước năm học mới

Chị Hoài An (ngụ phường Phú Định) cho biết, con gái năm nay vào lớp 9 nên gia đình dự định mua một chiếc laptop mới để phục vụ việc học và làm các bài thuyết trình. Theo chị An, một số dòng máy dành cho học sinh hiện có giá khoảng 15 triệu đồng, ngoài ra còn được giảm thêm đến 3 triệu đồng và áp dụng chính sách thu cũ đổi mới.

“Vừa có thể mua máy tính mới cho con, vừa phù hợp với túi tiền của gia đình nên tôi rất mừng”, chị An nói.

Chị Nguyễn Thị Hồng (ngụ phường Vườn Lài) cũng tranh thủ cuối tuần đưa con đi đến siêu thị mua quần áo, giày dép và đồ dùng chuẩn bị cho năm học mới. Theo chị, giá cả được niêm yết rõ ràng như giày sandal khoảng 250.000 đồng/đôi, áo sơ-mi trắng, quần tây xanh từ 150.000 đồng…

“Mùa tựu trường nào tôi cũng đi mua sắm cùng con. Sản phẩm cho mùa tựu trường rất phong phú, lại có nhiều khuyến mãi giúp gia đình dễ cân đối chi tiêu” – chị Hồng chia sẻ.

Balo, giày, quần áo... phục vụ mùa tựu trường đều có các chương trình giảm giá hấp dẫn

Theo khảo sát của PV Tiền Phong, mùa tựu trường đang trở thành một trong những thời điểm cạnh tranh sôi động của thị trường bán lẻ TPHCM.

Nếu trước đây mùa tựu trường chủ yếu gắn với sách giáo khoa, tập vở, đồng phục và dụng cụ học tập thì hiện nay các nhà bán lẻ nhìn mùa mua sắm này rộng hơn. Thực phẩm, dinh dưỡng, giày dép, thời trang, đồ dùng gia đình và thiết bị công nghệ... đều được đưa vào cuộc đua giành tỷ trọng trong ngân sách của mỗi gia đình.

Từ đầu tháng 8, nhiều doanh nghiệp tiếp tục tung chương trình ưu đãi để đón làn sóng mua sắm của phụ huynh, học sinh và sinh viên. Tại các trung tâm thương mại, siêu thị và cửa hàng bán lẻ ở TPHCM, khu vực dành cho sản phẩm tựu trường được bố trí nổi bật.

Đón sức mua tăng, các nhà sản xuất, phân phối cho biết đã chủ động dự trữ nguồn hàng cao hơn khoảng 10-20% nhằm đảm bảo nguồn cung trong mọi tình huống.

Bình ổn giá mùa tựu trường

Giá cả đồ dùng học tập năm nay tiếp tục có sự phân hóa rõ về phân khúc. Tại các cửa hàng truyền thống, những mặt hàng thiết yếu vẫn giữ mức giá tương đối ổn định. Tập học sinh có giá khoảng 8.000-20.000 đồng/quyển, bút bi 5.000-20.000 đồng/cây. Ba lô phổ thông dao động quanh mức 300.000 đồng, trong khi các dòng chống gù cao cấp có giá từ 700.000 đồng đến hơn 1 triệu đồng.

Phụ huynh đưa các con đi mua sắm đồ dùng học tập chuẩn bị cho năm học mới

Trên các sàn thương mại điện tử, cuộc đua về giá càng rõ nét. Những combo gồm bút bi, bút chì, tẩy, gọt bút, thước được bán từ hơn 10.000 đồng. Các bộ có hộp bút hoặc nhiều phụ kiện có giá từ vài chục nghìn đến hơn 200.000 đồng. Combo dành cho học sinh lớp 1, kèm túi hoặc ba lô được chào bán khoảng 300.000-400.000 đồng.

Nhiều hệ thống bán lẻ còn dành hẳn khu vực riêng cho sản phẩm mùa tựu trường “Back to School”. Những dãy kệ tập vở, bút viết, hộp bút, balo, bình nước, đồng phục được đưa ra vị trí dễ nhìn, đi kèm bảng giảm giá và quà tặng. Không khí mua sắm tăng dần từ đầu tháng 8, nhất là vào buổi tối và cuối tuần, khi phụ huynh tranh thủ đưa con đi chọn đồ trước thời điểm khai giảng.

Cụ thể, đón mùa tựu trường 2026-2027, hệ thống GO! khuyến mãi với mức giảm tới 50% cho hơn 1.200 sản phẩm đồ dùng học tập. Nhiều mặt hàng như máy tính bảng, đồng hồ thông minh cũng được ưu đãi để thu hút học sinh, sinh viên.

Tại Saigon Co.op, các chương trình ưu đãi được triển khai trên nhiều nhóm hàng phục vụ năm học mới, từ tập vở, dụng cụ học tập, bình nước, bình giữ nhiệt, đồng phục, giày dép đến ba lô. Nhóm sữa, thức uống dinh dưỡng và thực phẩm bổ sung cũng được đưa vào chương trình “Dinh dưỡng cho bé”.

Các mặt hàng dành cho mùa tựu trường đều có giá ưu đãi nhưng rất chất lượng

Theo các siêu thị, dù nhiều sản phẩm dành cho mùa tựu trường có mức khuyến mãi sâu nhưng luôn đảm bảo chất lượng. Mục tiêu của kênh bán lẻ hiện đại nhằm giúp phụ huynh giảm áp lực chi tiêu đầu năm học mới.

Trong nhóm công nghệ, các hệ thống cũng triển khai nhiều ưu đãi dành cho học sinh, sinh viên như trả góp 0% lãi suất, thu cũ đổi mới, tặng phần mềm bản quyền, kéo dài thời gian bảo hành, giảm giá khi mua kèm phụ kiện hoặc hỗ trợ trả trước 0 đồng đối với một số dòng laptop.

Không chỉ laptop, máy tính bảng hay điện thoại, các phụ kiện như chuột không dây, bàn phím, webcam, pin dự phòng, ổ cứng di động, ba lô chống sốc cũng được mua kèm để phục vụ học tập.

Đáng chú ý, các sản phẩm “xanh” làm từ vật liệu tái chế như bút xóa, bút bi, màu nước… cũng được đưa ra thị trường. Những sản phẩm này vừa phục vụ học tập, vừa tạo sự hứng thú cho học sinh và góp phần hình thành ý thức bảo vệ môi trường đang nhận được phản hồi tích cực.