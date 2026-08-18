Mở đường xuyên Núi Lớn, phố biển Vũng Tàu có thêm 'tọa độ' check-in mới

TPO - Tuyến đường xuyên núi Lớn vừa được phường Vũng Tàu "khai thông" đem lại điểm check - in mới mẻ cho người dân địa phương và du khách.

Clip: Du khách thích thú chinh phục, thưởng ngoạn toàn cảnh Vũng Tàu trên đỉnh Núi Lớn

Tuyến đường xuyên Núi Lớn, xuất phát từ hẻm 444 Trần Phú, lên đỉnh Hồ Mây rồi kết nối xuống đường Viba và các tuyến Lê Hồng Phong, Lê Lợi, vừa được đưa vào sử dụng, mở thêm không gian trải nghiệm mới cho người dân và du khách khi đến Vũng Tàu.

Nhiều du khách thích thú với phong cảnh trên đỉnh Núi Lớn - Vũng Tàu

Những ngày đầu tuyến đường đi vào hoạt động, nhiều người dân địa phương và du khách tỏ ra thích thú khi lần đầu có cơ hội trải nghiệm cung đường lên đỉnh Núi Lớn - một trong những vị trí cao, có tầm nhìn rộng, bao quát tại Vũng Tàu.

Từ tuyến đường này, du khách có thể ngắm nhìn cảnh quan thiên nhiên, thu trọn một phần đô thị Vũng Tàu và khu vực biển từ trên cao. Không gian thoáng đãng, không khí trong lành cũng tạo điều kiện để tuyến đường trở thành điểm đến dành cho những người yêu thích khám phá, vận động ngoài trời.

Cung đường xuyên Núi Lớn luôn tấp nập du khách và người dân địa phương

Không chỉ check-in, chụp ảnh, nhiều người lựa chọn cung đường xuyên Núi Lớn để đạp xe, leo núi, rèn luyện sức khỏe. Với địa hình có độ dốc và cảnh quan đặc trưng, tuyến đường được kỳ vọng trở thành một địa điểm trải nghiệm mới bên cạnh những địa danh quen thuộc của phố biển.

Trao đổi với phóng viên Tiền Phong về việc đưa tuyến đường vào hoạt động, ông Lê Anh Quỳnh - Giám đốc Trung tâm Cung ứng dịch vụ công phường Vũng Tàu - cho biết tuyến đường xuyên Núi Lớn trước hết phục vụ công tác phòng cháy, chữa cháy, góp phần bảo đảm khả năng tiếp cận, xử lý khi xảy ra cháy rừng.

Bên cạnh đó, công trình cũng mở ra một điểm đến mới, tạo thêm lựa chọn vui chơi, trải nghiệm cho người dân và du khách.

Du khách chụp ảnh lưu niệm trên đỉnh Núi Lớn

Theo ông Quỳnh, việc khai thác thêm các không gian trên địa bàn đang được phường Vũng Tàu chú trọng nhằm đa dạng hóa sản phẩm du lịch, kéo du khách đến nhiều khu vực thay vì tập trung tại một vài điểm quen thuộc.

Cùng với tuyến đường xuyên Núi Lớn, phường Vũng Tàu thời gian qua cũng triển khai thí điểm không gian ca nhạc mở vào dịp cuối tuần tại khu vực Bãi Trước. Chương trình diễn ra từ 17h30 đến 21h, từ thứ Sáu đến Chủ nhật hằng tuần.

Một góc biển Vũng Tàu có thể quan sát từ đỉnh Núi Lớn

Việc tổ chức các hoạt động văn hóa, giải trí tại Bãi Trước được kỳ vọng tạo thêm sức hút cho khu vực này, đồng thời góp phần mở rộng không gian vui chơi, trải nghiệm về đêm cho du khách.

Từ những cung đường trên núi đến không gian âm nhạc bên biển, Vũng Tàu đang từng bước tạo thêm các sản phẩm du lịch mới, góp phần làm phong phú trải nghiệm của du khách đến với phố biển.