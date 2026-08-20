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Mưa lớn gây sạt lở, chia cắt đường tránh đèo Văn Rơi

Nguyễn Ngọc

TPO - Mưa lớn trong ngày 20/8 khiến đất đá từ taluy dương tràn xuống đường tránh đèo Văn Rơi (đoạn qua xã Kon Đào, tỉnh Quảng Ngãi) gây ách tắc giao thông, tiềm ẩn nguy hiểm cho người và phương tiện.

Tại vị trí sạt lở, nhiều khối đất đá lớn từ taluy dương đổ xuống, phủ kín mặt đường khiến phương tiện không thể lưu thông qua khu vực. Một số vị trí trên taluy tiếp tục xuất hiện dấu hiệu sạt trượt, nguy cơ đất đá tiếp tục đổ xuống đường.

Đường tránh đèo Văn Rơi là tuyến giao thông quan trọng phục vụ việc đi lại từ xã Kon Đào lên xã Tu Mơ Rông. Hiện có hai tuyến đường qua khu vực này gồm đường đèo Văn Rơi và đường tránh đèo Văn Rơi.

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Mưa lớn gây sạt lở, chia cắt đường tránh đèo Văn Rơi.

Do tuyến đường đèo Văn Rơi đang được sửa chữa, phần lớn người dân và phương tiện lựa chọn lưu thông qua đường tránh. Vì vậy, khi tuyến đường này xảy ra sạt lở, giao thông bị ảnh hưởng, người dân phải tạm thời quay lại tuyến đèo Văn Rơi để di chuyển.

Đáng lưu ý, khu vực đường tránh đèo Văn Rơi thường xuyên có sương mù, tầm nhìn hạn chế. Trong điều kiện mưa lớn, việc lưu thông qua khu vực sạt lở càng tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

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Sở Xây dựng Quảng Ngãi chỉ đạo khẩn trương khắc phục điểm sạt lở, dọn đất đá, thông tuyến.

Ngay sau khi xảy ra sự cố, Sở Xây dựng Quảng Ngãi đã chỉ đạo đơn vị quản lý tuyến đường khẩn trương triển khai lực lượng, phương tiện san gạt, hốt dọn đất đá, khơi thông mặt đường để sớm khôi phục giao thông.

Đồng thời bố trí biển cảnh báo tại khu vực sạt lở, khuyến cáo người dân và phương tiện chủ động giảm tốc độ, quan sát và tuân thủ hướng dẫn khi đi qua khu vực này.

Trong bối cảnh mưa lớn còn diễn biến phức tạp, cơ quan chức năng cảnh báo nguy cơ tiếp tục xảy ra sạt lở tại các tuyến đường khu vực miền núi, người dân cần hạn chế đi lại qua những điểm có taluy cao, đất đá có dấu hiệu sạt trượt để đảm bảo an toàn.

Nguyễn Ngọc
#Sạt lở đất gây chia cắt đường tránh đèo Văn Rơi #Ảnh hưởng giao thông khu vực miền núi Quảng Ngãi #Các biện pháp ứng phó sạt lở do mưa lớn #Nguy cơ sạt lở tiếp tục trong điều kiện thời tiết phức tạp #Khuyến cáo an toàn cho người dân khi lưu thông

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