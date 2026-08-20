Lịch nghỉ lễ 2/9 của học sinh Hà Nội

TPO - Học sinh các trường mầm non, phổ thông và cơ sở giáo dục tại Hà Nội sẽ được nghỉ 5 ngày liên tục dịp lễ Quốc khánh 2/9 năm nay, từ ngày 29/8 đến hết ngày 2/9.

Theo hướng dẫn của Sở GD&ĐT Hà Nội về việc nghỉ lễ Quốc khánh năm 2026, cán bộ, công chức, viên chức lao động tại các cơ sở giáo dục được nghỉ hai ngày theo quy định gồm 1/9; 2/9 và một ngày liền kề trước 1/9.

Các đơn vị hoán đổi ngày làm việc thứ Hai (31/8) sang ngày nghỉ hằng tuần thứ Bảy (22/8), tức nghỉ ngày 31/8 và làm bù vào ngày 22/8.

Như vậy, thời gian nghỉ kéo dài 5 ngày liên tiếp, từ thứ Bảy (29/8) đến hết thứ Tư (2/9).

Học sinh lớp 6 tại Hà Nội trong ngày quay lại trường học sau thời gian nghỉ hè. (ảnh: Hà Linh)

Hiện tại, học sinh các trường tư thục ở Hà Nội đã quay lại trường học từ đầu tháng 8 còn học sinh khối trường công lập vẫn đang trong thời gian nghỉ hè.

Tuy nhiên, theo khung kế hoạch năm học 2026 - 2027 của Hà Nội, các trường mầm non, phổ thông được chủ động lịch tựu trường, sớm nhất vào 29/8.

Riêng học sinh lớp 1, lớp 9, lớp 12 có thể tựu trường trước một tuần, tức ngày 22/8. Một số trường hiện đã thông báo lịch học sinh quay lại tập trung, chuẩn bị cho năm học mới từ ngày 22/8 hoặc 25/8.

Như vậy, theo kế hoạch, học sinh các khối lớp có thể tựu trường, sau đó tiếp tục nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 và quay lại trường dự lễ khai giảng năm học mới vào sáng ngày 5/9.

Trong thời gian nghỉ lễ, Sở GD&ĐT Hà Nội yêu cầu các trường bố trí lực lượng túc trực, bảo vệ cơ sở vật chất.

Các trường cũng được chỉ đạo phối hợp chặt chẽ với công an địa phương có các biện pháp cần thiết nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối trường, lớp; tuyên truyền, giáo dục, triển khai đến học sinh về thực hiện nếp sống văn minh, thanh lịch, giữ gìn trật tự an toàn xã hội.