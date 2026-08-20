Đại học Nam Cần Thơ phát triển robot ‘dáng người’ tích hợp AI tiếng Việt

Ngày 18/8, Trường Đại học Nam Cần Thơ ra mắt Viện Nghiên cứu Robot và Trí tuệ nhân tạo cùng doanh nghiệp công nghệ vệ tinh, đánh dấu bước tiến đưa AI và bản sao số vào giải quyết các bài toán thực tiễn tại ĐBSCL. Mục tiêu của mô hình này là đưa sản phẩm từ phòng thí nghiệm ra thị trường, tiến tới tự chủ 60% công nghệ chế tạo robot vào năm 2029.

Phát biểu tại lễ ra mắt, TS. Nguyễn Văn Quang, Hiệu Trưởng Trường Đại học Nam Cần Thơ (DNC) khẳng định, trong thời đại bùng nổ của trí tuệ nhân tạo và công nghệ số, trường đại học không thể chỉ dừng lại ở vai trò là nơi cung cấp nguồn nhân lực. Thay vào đó, định hướng của trường là trở thành nơi tạo ra tri thức, phát triển công nghệ và trực tiếp đưa các thành tựu đó vào đời sống xã hội.

Trường Đại học Nam Cần Thơ ra mắt Viện Nghiên cứu Robot và Trí tuệ nhân tạo.

Sự ra đời của Viện Nghiên cứu Robot và Trí tuệ nhân tạo DNC (DNC-IRAI) và Công ty Cổ phần Công nghệ số và Đổi mới sáng tạo Đại học Nam Cần Thơ được kỳ vọng xây dựng chuỗi giá trị khép kín: Đào tạo – Nghiên cứu – Phát triển công nghệ – Thử nghiệm – Chuyển giao – Thương mại hóa. “Chúng tôi xác định tinh thần rất rõ: Nghiên cứu phải gắn với thực tiễn; Công nghệ phải tạo ra sản phẩm và sản phẩm phải tạo ra giá trị cho xã hội”, TS. Quang nhấn mạnh.

Các sinh viên sẽ trực tiếp trở thành một phần của hệ sinh thái đổi mới sáng tạo này, biến các ý tưởng trên giảng đường thành những dự án công nghệ có thể cầm nắm và ứng dụng.

NGƯT.GS.TS Nguyễn Chí Ngôn, Phó Hiệu trưởng Nhà trường - Giám đốc Viện Nghiên cứu robot và Trí tuệ nhân tạo giới thiệu mô hình hoạt động của Viện.

Đưa AI tiếng Việt vào Robot 'dáng người' và đô thị thông minh

Viện DNC-IRAI đặt mục tiêu trở thành trung tâm đào tạo, nghiên cứu ứng dụng và chuyển giao công nghệ lĩnh vực robot và AI hàng đầu tại khu vực.

NGƯT.GS.TS Nguyễn Chí Ngôn, Phó Hiệu trưởng Nhà trường - Giám đốc Viện DNC-IRAI cho biết, bên cạnh công tác đào tạo dài hạn, Viện sẽ đẩy mạnh tổ chức các chương trình đào tạo ngắn hạn về ứng dụng AI, lập trình robot và vận hành hệ thống tự động. Các chương trình này không bó hẹp trong khuôn viên nhà trường mà hướng tới người học, cộng đồng và doanh nghiệp, qua đó mở rộng khả năng tiếp cận, làm chủ công nghệ mới cho nhân lực toàn vùng ĐBSCL.

Robot do Viện DNC-IRAI chế tạo.

Đáng chú ý, định hướng chiến lược của Viện tập trung phát triển dòng Robot bánh lốp dáng người tích hợp AI để phục vụ các tác vụ như lễ tân, văn phòng và đặc biệt là hỗ trợ y tế (vận chuyển thuốc men, vật lý trị liệu, hỗ trợ người già, trẻ tự kỷ). Điểm đột phá là robot sẽ được tích hợp các mô hình ngôn ngữ lớn tiếng Việt (như PhonGPT, Llama), biến thiết bị thành một ‘trợ lý ảo’ hiện diện vật lý, có thể tương tác bằng giọng nói 24/7.

Bên cạnh đó, Viện DNC-IRAI tập trung vào thiết bị tự hành tích hợp cảm biến LiDAR, camera quét 3D để thu thập dữ liệu lập bản đồ số, bản sao số. Khối lượng dữ liệu này được AI và thuật toán thị giác máy tính xử lý để tự động nhận diện không gian, phục vụ trực tiếp cho nhu cầu quy hoạch hạ tầng và phát triển đô thị thông minh.

Mục tiêu của Viện DNC-IRAI sẽ làm chủ công nghệ lõi mã nguồn mở trong giai đoạn 2027-2028 và đến năm 2029 sẽ tự chủ thiết kế, chế tạo khung vỏ, mạch điều khiển với tỷ lệ nội địa hóa thiết bị đạt trên 60%.