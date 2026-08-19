Nghệ An bổ sung 181 tỷ tháo 'nút thắt' phụ cấp giáo viên

TPO - Nghệ An bổ sung hơn 181 tỷ đồng để chi trả phụ cấp cho giáo viên trực tiếp dạy học sinh khuyết tật, sau nhiều năm chính sách gặp vướng mắc trong quá trình triển khai.

Ngày 19/8, thông tin từ UBND tỉnh Nghệ An, tỉnh vừa quyết định số 3649/QĐ-UBND bổ sung 181,270 tỷ đồng từ ngân sách Nhà nước để thực hiện chế độ cho giáo viên trực tiếp giảng dạy học sinh khuyết tật theo phương thức giáo dục hòa nhập.

Trong tổng số kinh phí được bổ sung, hơn 163,6 tỷ đồng được cấp cho ngân sách 124 xã, phường; gần 17,6 tỷ đồng phân bổ cho các trường THPT và cơ sở giáo dục thường xuyên trực thuộc Sở GD&ĐT.

Khoản kinh phí này được dùng để chi trả chế độ cho giáo viên trực tiếp giảng dạy học sinh khuyết tật trong năm học 2025-2026, theo quy định tại Nghị định 28/2012/NĐ-CP của Chính phủ.

Trong nhóm 124 xã, phường, xã Đô Lương được bổ sung kinh phí cao nhất với hơn 3,88 tỷ đồng, tiếp đến là xã Tam Hợp hơn 3,26 tỷ đồng, phường Trường Vinh gần 2,9 tỷ đồng,...

Tiết học tại Trung tâm Giáo dục - Dạy nghề người khuyết tật tỉnh Nghệ An.

Đối với khối THPT và giáo dục thường xuyên, gần 17,6 tỷ đồng được phân bổ cho 77 đơn vị. Một số trường nhận mức bổ sung lớn như THPT Quỳ Hợp 2 hơn 766 triệu đồng, THPT Nam Đàn 1 hơn 615 triệu đồng,...

Đáng chú ý, đây là lần đầu tiên chính sách phụ cấp ưu đãi đối với giáo viên trực tiếp giảng dạy học sinh khuyết tật theo phương thức giáo dục hòa nhập được bố trí kinh phí để chi trả tại Nghệ An.

Trước đó, việc thực hiện chế độ theo Nghị định 28/2012/NĐ-CP gặp nhiều khó khăn do vướng mắc về hồ sơ và quy trình. Đến tháng 6/2026, Sở GD&ĐT Nghệ An thống nhất hồ sơ làm căn cứ đề nghị cấp kinh phí, gồm danh sách học sinh khuyết tật học hòa nhập, kế hoạch giáo dục cá nhân và quyết định phân công giáo viên trực tiếp giảng dạy.

Theo quy định, nhà giáo trực tiếp giảng dạy người khuyết tật theo phương thức giáo dục hòa nhập được hưởng phụ cấp ưu đãi. Mức phụ cấp được tính trên cơ sở tiền lương một giờ dạy, hệ số 0,2 và tổng số giờ thực tế giảng dạy tại lớp có học sinh khuyết tật.

Hiện, Nghệ An có hơn 4.500 học sinh khuyết tật đang học hòa nhập tại các trường. Trong đó, cấp tiểu học có gần 2.600 em, cấp THCS gần 1.500 em.