Hai nam sinh lớp 11 giành giải Nhất thi Tin học trẻ với phần mềm cho học sinh khuyết tật

Sáng 21/8, tại Quảng Nam, diễn ra Lễ tổng kết và trao giải thưởng Hội thi Tin học trẻ toàn quốc lần thứ 28. Năm nay, vòng chung kết có sự tranh tài của 170 thí sinh đến từ 38 tỉnh, thành trong cả nước.

Một trong những dự án được Ban Giám khảo đánh giá cao chính là dự án Phần mềm ứng dụng kỹ thuật nhận dạng cử chỉ trong dạy học cho học sinh khuyết tật vận động ở cấp tiểu học.

Đây là phần mềm do em Đinh Thành Nhật và Trần Đình Phước (học sinh lớp 11, trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, Đà Nẵng) sáng chế. Dự án xuất sắc nhận giải nhất của cuộc thi.

Theo em Đinh Thành Nhật, khu vực chợ gần nhà có nhiều người khuyết tật nên em cũng tự hỏi những người khuyết tật vận động thì sử dụng máy tính ra sao, "Chúng em nhận thấy việc sử dụng máy tính hiện nay đang phụ thuộc rất nhiều vào chuột và bàn phím, điều này lại gây khó khăn cho người khuyết tật vận động", Nhật kể.

Vì vậy, hai bạn trẻ bắt đầu nghiên cứu sáng chế phần mềm hỗ trợ cho học sinh khuyết tật vận động ở cấp Tiểu học. Đó là những bạn nhỏ khuyết tật một tay hoặc cả hai tay. Phần mềm ứng dụng kỹ thuật nhận dạng cử chỉ trong dạy học cho học sinh khuyết tật ra đời.

"Sản phẩm của nhóm hướng đến giáo dục cho các bạn học sinh Tiểu học, cũng như giúp những người khuyết tật vận động tiếp cận được với máy tính bằng phương thức sử dụng khuôn mặt một cách miễn phí, không cần đến những công cụ hỗ trợ khác mà chỉ cần một chiếc máy tính có webcam hoặc camera rời", Nhật giải thích.

Về phương thức, tất cả các hoạt động điều khiển chương trình đều thực hiện bằng cử chỉ khuôn mặt (hoặc bàn tay) phía trước webcam, không cần sử dụng chuột hoặc bàn phím.

Học sinh đưa khuôn mặt (hoặc bàn tay) lên trước webcam để máy tính có thể nhận diện được khuôn mặt (hoặc bàn tay). Khi đó điểm giữa của đầu ngón tay trỏ và ngón tay cái (hoặc điểm giữa dọc theo sống mũi) sẽ được chương trình nhận dạng, tương đương như là con trỏ chuột máy tính (chấm đen ở trên màn hình).

Từ đó, quy ước con trỏ chuột là chấm đen và hành động chạm hai đầu ngón tay giữa và trỏ (hoặc mở miệng) tương đương với việc bấm nút trái chuột trên con chuột.

"Đạt giải thưởng lần này, em và Phước đều rất vui. Chúng em đặt nhiều tâm huyết vào dự án này và sẽ tiếp tục cùng nhau phát triển, hoàn thiện sản phẩm”, Nhật nói.

Tại Hội thi năm nay, BTC trao 5 giải Nhất cho 6 bảng (1 bảng không có giải Nhất). Giải nhất bảng A thuộc về thí sinh Lê Kỳ Nam đến từ Hà Nội, bảng B thuộc về thí sinh Lê Viết Nam Khôi đến từ TP. HCM

Giải nhất Bảng C1 thuộc về thí sinh Nguyễn Đức Thắng đến từ Phú Thọ, bảng C2 thuộc về thí sinh Trần Vinh Khánh đến từ Quảng Trị và bảng D3 thuộc về thí sinh Đinh Thành Nhật và Trần Đình Phước đến từ TP Đà Nẵng.

Các thí sinh đạt giải nhất sẽ được TƯ Đoàn tặng Huy hiệu Tuổi trẻ sáng tạo, nhận được Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT kèm theo phần thưởng tiền mặt trị giá 3 triệu đồng.

Cùng với đó, BTC cũng trao 14 giải Nhì, 30 giải Ba và 79 giải Khuyến khích. Mỗi giải thưởng nhận được Bằng khen, Giấy chứng nhận và phần thưởng tương ứng theo thể lệ.

Về giải tập thể,Thành Đoàn Đà Nẵng giành giải nhất, Thành Đoàn TP HCM giành giải nhì và giải Ba thuộc về Tỉnh Đoàn Quảng Trị. Ngoài ra, Thành Đoàn TP HCM cũng đạt Giải thưởng đơn vị tổ chức Hội thi cấp tỉnh tốt nhất.

Hội thi Tin học trẻ toàn quốc do TƯ Đoàn, Bộ KH&CN, Bộ GD&ĐT, Bộ TT&TT, Đài Truyền hình Việt Nam và Hội Tin học Việt Nam phối hợp tổ chức từ năm 1995. Vòng khu vực năm nay thu hút tham dự của 1.072 thí sinh (tăng 20% so với năm 2021), trong đó 796 thí sinh được lựa chọn từ hội thi cấp tỉnh, thành và 276 thí sinh tự do thông qua vòng Sơ khảo của BTC theo hình thức trực tuyến.