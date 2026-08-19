Sinh viên có cơ hội nhận học bổng 50 triệu đồng/năm từ chương trình Vinachem xanh

Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Vinachem) đã ra mắt Chương trình học bổng Vinachem xanh của Tập đoàn giai đoạn 2026 - 2030 ngày 19/8, dành tổng kinh phí dự kiến 50 tỷ đồng nhằm trao học bổng cho 50 - 100 học sinh, sinh viên xuất sắc mỗi năm và tuyển dụng ít nhất 80% số sinh viên được tài trợ về làm việc tại Tập đoàn và các đơn vị thành viên.

Hướng về tương lai, vì một nền công nghiệp xanh, ngành hóa chất xanh

Ngày 19/8/1969 là ngày thành lập Tổng cục Hóa chất - tiền thân của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam ngày nay - cũng là mốc khởi đầu của ngành công nghiệp hóa chất nước nhà. Việc lựa chọn đúng ngày này để công bố Chương trình học bổng Vinachem xanh mang ý nghĩa biểu tượng: thay vì một hoạt động kỷ niệm thuần túy, Vinachem khởi động một chương trình đầu tư cho thế hệ kỹ sư, nhà khoa học kế cận của ngành.

Dự lễ ra mắt có Chủ tịch Tập đoàn Vinachem Phùng Quang Hiệp, Tổng Giám đốc Tập đoàn Vinachem Nguyễn Hữu Tú, cùng đại diện Ban Thường vụ Đảng ủy, Hội đồng Thành viên, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Kiểm soát viên và lãnh đạo các ban chuyên môn Tập đoàn.

Về phía các cơ sở giáo dục, đào tạo và nghiên cứu, tham dự chương trình có đại diện Đại học Bách khoa Hà Nội; Đại học Kinh tế Quốc dân; Học viện Tài chính; Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì; Viện Hóa học Công nghiệp Việt Nam; Trường Cao đẳng Công nghiệp Hóa chất.

Chủ tịch Tập đoàn Vinachem Phùng Quang Hiệp phát biểu tại chương trình.

Tại chương trình, Chủ tịch Tập đoàn Vinachem Phùng Quang Hiệp khẳng định: “Chương trình học bổng Vinachem Xanh không đơn thuần là một hoạt động tài trợ. Đây là sứ mệnh, trách nhiệm và cam kết của Tập đoàn về một nền công nghiệp xanh, một ngành hóa chất xanh cho đất nước. Chúng tôi chọn tên gọi “xanh” vì đó chính là hướng đi mà Vinachem theo đuổi trong giai đoạn 2026 - 2030 và xa hơn nữa”.

Theo ông Hiệp, nhận thức xã hội về hóa chất còn nhiều định kiến, trong khi trên thực tế, hóa chất hiện diện trong hầu hết sản phẩm phục vụ đời sống. “Chúng ta cần làm rõ vai trò của ngành hóa chất để các em học sinh, sinh viên hiểu và lựa chọn theo đuổi. Đó cũng là một phần công việc mà Chương trình học bổng xanh phải làm”, ông Hiệp nhấn mạnh.

Sinh viên có cơ hội 30 - 50 triệu đồng/năm và cam kết việc làm sau tốt nghiệp Chương trình Học bổng Vinachem Xanh sẽ triển khai trên phạm vi toàn quốc với tổng kinh phí dự kiến 50 tỷ đồng cho giai đoạn 2026 - 2030. Mức hỗ trợ từ 30 đến 50 triệu đồng/người/năm, dành cho ba nhóm đối tượng: học sinh, sinh viên, học viên tài năng có thành tích học tập xuất sắc hoặc kết quả thi vượt trội; học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn nhưng giàu ý chí vươn lên; và học sinh đạt thành tích xuất sắc tại các cuộc thi cấp quốc gia, quốc tế. Các ngành đào tạo được ưu tiên gồm công nghệ hóa (hóa vô cơ, hóa hữu cơ, hóa dầu, hóa dược), công nghệ vật liệu mới, công nghệ sinh học; điện hóa (pin lithium-ion, pin sodium-ion), bán dẫn, hydrogen; chuyển đổi số trong công nghiệp hóa chất như trí tuệ nhân tạo trong hóa học và an ninh mạng công nghiệp; cùng các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kinh tế, kỹ thuật, quản trị khác theo chấp thuận của Hội đồng Thành viên Tập đoàn. Học bổng gắn với một lộ trình nghề nghiệp cụ thể. Người nhận được ưu tiên thực tập tốt nghiệp tại Tập đoàn và các đơn vị thành viên, được cán bộ kỹ thuật, chuyên gia của Tập đoàn hướng dẫn làm đồ án tốt nghiệp, tham quan nhà máy tại các doanh nghiệp thành viên và được ưu tiên tuyển dụng sau khi tốt nghiệp. Ở chiều ngược lại, sinh viên cam kết duy trì kết quả học tập, rèn luyện tốt và làm việc tại Tập đoàn hoặc đơn vị thành viên tối thiểu 3 năm liên tục kể từ ngày ký hợp đồng lao động chính thức. Đến năm 2030, Vinachem đặt mục tiêu hợp tác với tối thiểu 10 - 15 cơ sở giáo dục, đào tạo và viện nghiên cứu.

Niềm tin của Vinachem dành cho thế hệ trẻ

Trao đổi tại chương trình, PGS.TS Phạm Thanh Huyền - Phó Trưởng ban Công tác sinh viên, Đại học Bách khoa Hà Nội cho rằng, ngoài giá trị hỗ trợ tài chính, “đây còn là niềm tin rất lớn của Tập đoàn dành cho các thế hệ trẻ, là động lực để các em tiếp tục phấn đấu”.

Bà cho biết công tác tuyển sinh các ngành hóa vốn gặp không ít khó khăn so với những ngành được coi là “hot”, song năm học này điểm trúng tuyển ngành Hóa của nhà trường đã đạt từ 25,5 điểm trở lên - mức cao hơn nhiều năm trước, và tin rằng Chương trình học bổng Vinachem xanh sẽ tiếp tục cải thiện chất lượng đầu vào trong những năm tới.

Đại diện Đại học Bách khoa Hà Nội đề xuất Vinachem thành lập câu lạc bộ sinh viên nhận học bổng, cho phép duy trì học bổng theo từng năm nếu sinh viên giữ được kết quả học tập mà không phải làm lại hồ sơ, đồng thời tổ chức các buổi tham quan thực tế tại doanh nghiệp.

Đại diện các cơ sở giáo dục, đào tạo và nghiên cứu phát biểu tại chương trình

Đại diện Học viện Tài chính, PGS.TS Nguyễn Lê Cường - Phó Giám đốc Học viện cũng bày tỏ tin tưởng và đánh giá đây là “một chương trình học bổng rất tiên tiến, tiếp cận với định hướng phát triển của đất nước”.

Học viện đề xuất Tập đoàn bổ sung các chương trình kiến tập để sinh viên có thể tiếp cận yêu cầu công việc thực tế ngay từ năm thứ hai, thứ ba, đồng thời cam kết phối hợp chặt chẽ với các đơn vị của Vinachem để lựa chọn những sinh viên ưu tú, phù hợp với tiêu chí của Chương trình.

Đại diện Đại học Kinh tế Quốc dân đánh giá mức hỗ trợ 30 - 50 triệu đồng/người/năm là mức hấp dẫn đối với sinh viên và lưu ý các điều kiện ràng buộc cần được thiết kế hợp lý để chương trình đạt hiệu quả bền vững.

Nhà trường cho biết bên cạnh khối ngành hóa chất, các chuyên ngành công nghệ và quản lý môi trường, quản trị, tài chính cũng có nhiều điểm gắn kết với nhu cầu nhân lực của Tập đoàn.

Con người là yếu tố cốt lõi để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số

Tại chương trình, Tổng Giám đốc Tập đoàn Vinachem Nguyễn Hữu Tú nhấn mạnh: “Trong chiến lược phát triển giai đoạn 2026 - 2030, Vinachem xác định con người là một trong những yếu tố cốt lõi để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng và nâng cao năng lực cạnh tranh. Chương trình học bổng Vinachem Xanh vì vậy không chỉ là sự hỗ trợ dành cho học sinh, sinh viên, mà còn là một bước chuẩn bị chủ động, dài hạn về nguồn nhân lực cho Tập đoàn và ngành Hóa chất.”

Theo ông Tú, để Chương trình thực sự đi vào chiều sâu, các đơn vị thành viên cần cùng tham gia từ khâu phát hiện, lựa chọn, đồng hành với sinh viên đến kiến tập, thực tập và tuyển dụng. Qua đó, việc đào tạo và thu hút nhân lực sẽ gắn chặt hơn với nhu cầu thực tế của từng doanh nghiệp, từng lĩnh vực sản xuất, kinh doanh và công nghệ trong toàn Tập đoàn.

Tổng Giám đốc Tập đoàn Vinachem Nguyễn Hữu Tú phát biểu tại chương trình.

“Vinachem mong muốn tạo ra một môi trường đủ rộng để những sinh viên được trao học bổng có thể tiếp tục phát huy năng lực sau khi tốt nghiệp. Tập đoàn đang mở rộng sang nhiều lĩnh vực công nghệ cao, mũi nhọn và cần một thế hệ kỹ sư, chuyên gia trẻ có năng lực, khát vọng. Chúng tôi không chỉ trao học bổng, mà mong muốn đồng hành với các em từ giảng đường đến môi trường làm việc, để những tài năng trẻ có cơ hội phát triển và cùng Vinachem tạo ra những giá trị mới.”

Ông Tú cho biết, Tổng Giám đốc cho biết chiến lược phát triển Tập đoàn đặt mục tiêu tăng trưởng hai con số, phấn đấu đạt doanh thu 100.000 tỷ đồng và kim ngạch xuất khẩu vượt 1 tỷ USD vào năm 2030. Hiện Vinachem xếp thứ 148 trong bảng xếp hạng 500 doanh nghiệp lớn nhất Đông Nam Á của Tạp chí Fortune. Để hiện thực hóa các mục tiêu này, Tập đoàn cần chuẩn bị đội ngũ từ cán bộ quản lý, kỹ sư đến công nhân kỹ thuật ở tất cả các mảng: sản xuất, kinh doanh, thị trường, xuất khẩu và công nghệ.

Cùng với học bổng, Vinachem cam kết tạo môi trường làm việc và chính sách đãi ngộ tương xứng. Trong 5 năm qua, thu nhập của người lao động toàn Tập đoàn đã tăng hơn gấp đôi và Tập đoàn phấn đấu duy trì đà tăng này trong 5 năm tới.

Tập đoàn cũng sẽ thành lập Trung tâm Nghiên cứu Phát triển (R&D) để thu hút nhân tài chiến lược, tổ chức biểu dương, khen thưởng sáng kiến định kỳ hằng quý và giao Ban Tổ chức Nhân sự nghiên cứu thành lập câu lạc bộ sinh viên nhận học bổng nhằm tạo mạng lưới kết nối lâu dài.

Đại diện lãnh đạo tập đoàn và đại diện các trường đại học chụp ảnh lưu niệm

Về định hướng ngành nghề, Tổng Giám đốc cho biết Vinachem đang mở rộng và tìm kiếm nhân lực cho các lĩnh vực công nghệ cao, mũi nhọn: hóa chất tinh khiết phục vụ công nghiệp bán dẫn; cao su kỹ thuật chất lượng cao và pin lưu trữ năng lượng phục vụ năng lượng tái tạo; hóa mỹ phẩm, dược hóa và phân bón thế hệ mới chuyên dùng cho từng vùng, từng loại cây trồng.

Hệ thống nhà máy của Tập đoàn trải dài khắp cả nước và ở nước ngoài, tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên kiến tập, thực tập.

Diễn ra đúng dịp kỷ niệm 57 năm Ngày truyền thống ngành Hóa chất Việt Nam, Chương trình học bổng Vinachem Xanh giai đoạn 2026 - 2030 tiếp tục khẳng định quyết tâm của Vinachem trong việc hiện thực hóa tinh thần Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị, lấy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và nguồn nhân lực chất lượng cao làm động lực cho phát triển.