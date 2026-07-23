Vinachem chăm lo người có công với cách mạng, lan tỏa truyền thống 'Uống nước nhớ nguồn'

Tập đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam (Vinachem) đã ủng hộ 10 tỷ đồng, góp phần chung tay cùng Đảng, Nhà nước và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tiếp tục cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của các gia đình chính sách, thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ và người có công trên cả nước.

Ngày 23/7, tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng dự Hội nghị tri ân người có công với cách mạng toàn quốc năm 2026 và phát động phong trào đẩy mạnh chăm lo người có công với cách mạng, hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2027).

Tham dự hội nghị, Tập đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam (Vinachem) có ông Phùng Quang Hiệp - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn.

Hội nghị là hoạt động có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện sự tri ân của Đảng, Nhà nước và toàn xã hội đối với những người đã hy sinh, cống hiến vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; đồng thời tiếp tục phát huy truyền thống đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa" của dân tộc Việt Nam.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài đã tiếp nhận sự ủng hộ của Tập đoàn Vinachem về công tác chăm lo người có công với cách mạng.

Tại chương trình, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài đã tiếp nhận sự ủng hộ của các cơ quan, doanh nghiệp và tổ chức dành cho công tác chăm lo người có công với cách mạng.

Hưởng ứng lời kêu gọi, Tập đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam đã ủng hộ 10 tỷ đồng, góp phần chung tay cùng Đảng, Nhà nước và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tiếp tục cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của các gia đình chính sách, thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ và người có công trên cả nước.

Khoản kinh phí hỗ trợ không chỉ thể hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp Nhà nước mà còn khẳng định truyền thống nhân văn được Vinachem gìn giữ và phát huy trong suốt quá trình xây dựng, phát triển.

Không chỉ đồng hành tại các chương trình quy mô toàn quốc, nhiều năm qua Vinachem luôn duy trì thường xuyên các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, chăm lo các gia đình người có công với cách mạng trên phạm vi toàn Tập đoàn.

Nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), Đảng ủy Tập đoàn phối hợp với lãnh đạo Tập đoàn, Công đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh Tập đoàn tổ chức đoàn công tác đến thăm, động viên các thương binh, bệnh binh đang điều dưỡng tại Trung tâm Điều dưỡng người có công tỉnh Phú Thọ, trao những phần quà thiết thực và gửi lời tri ân tới những người đã cống hiến cho độc lập, tự do của dân tộc.

Cùng với đó, Công đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam và các đơn vị thành viên tổ chức thăm hỏi, tặng quà 56 thân nhân và gia đình liệt sĩ đang công tác trong ngành Hóa chất, góp phần sẻ chia, động viên các gia đình chính sách nhân dịp Ngày Thương binh - Liệt sĩ.

Chương trình thăm, tặng quà các thương bệnh binh tại Trung tâm điều dưỡng người có công Phú Thọ, nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ.

Một hoạt động giàu ý nghĩa khác được Vinachem duy trì trong nhiều năm là phụng dưỡng 7 Mẹ Việt Nam Anh hùng. Các đơn vị thành viên như Công ty Cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao, Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam cùng nhiều doanh nghiệp trong Tập đoàn thường xuyên nhận phụng dưỡng với mức hỗ trợ từ 500 nghìn đồng đến 2 triệu đồng mỗi mẹ mỗi tháng, đồng thời tổ chức thăm hỏi, chăm sóc vào các dịp lễ, Tết và ngày truyền thống.

Công ty TNHH MTV Apatit Việt Nam cùng Tỉnh Đoàn Lào Cai thăm hỏi gia đình liệt sĩ và Mẹ Việt Nam anh hùng.

Những hoạt động thiết thực đó đã trở thành nét đẹp văn hóa của Vinachem, thể hiện tinh thần trách nhiệm đối với cộng đồng, sự tri ân đối với các thế hệ đi trước và góp phần lan tỏa các giá trị nhân văn trong toàn ngành Hóa chất.

Phát huy truyền thống hơn nửa thế kỷ xây dựng và phát triển, Vinachem luôn xác định sản xuất kinh doanh hiệu quả phải đi đôi với trách nhiệm xã hội. Bên cạnh đóng góp cho tăng trưởng kinh tế, Tập đoàn không ngừng dành nguồn lực cho công tác an sinh xã hội, chăm lo người có công, hỗ trợ đồng bào khó khăn, xây dựng nhà tình nghĩa, trường học, cơ sở y tế và nhiều chương trình vì cộng đồng trên khắp cả nước.

Công ty CP Phân bón Miền Nam thăm hỏi và tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng.

Đối với Vinachem, phát triển sản xuất kinh doanh hiệu quả luôn gắn liền với trách nhiệm đối với cộng đồng và đất nước. Những chương trình tri ân người có công được duy trì qua nhiều năm không chỉ thể hiện nghĩa tình của doanh nghiệp, mà còn góp phần bồi đắp truyền thống "Uống nước nhớ nguồn", khẳng định văn hóa trách nhiệm và nhân văn mà Tập đoàn luôn gìn giữ, phát huy trong suốt quá trình xây dựng và phát triển.