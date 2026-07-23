TKV ủng hộ 20 tỷ đồng chăm lo người có công với cách mạng

Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) đã ủng hộ 20 tỷ đồng tại Hội nghị tri ân người có công với cách mạng toàn quốc năm 2026 và phát động phong trào đẩy mạnh chăm lo người có công với cách mạng, góp phần cùng Chính phủ và toàn xã hội thực hiện công tác đền ơn đáp nghĩa, hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2027).

TKV ủng hộ 20 tỷ đồng chung tay chăm lo người có công với cách mạng toàn quốc

Sáng 23/7, hội nghị do Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Báo Nhân Dân, UBND TP. Hà Nội và Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức, với sự tham dự của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài cùng lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương và 310 đại biểu người có công tiêu biểu trên cả nước.

Tại lễ phát động, ông Vũ Anh Tuấn, Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc TKV, đại diện cán bộ, công nhân, người lao động Tập đoàn trao biển tượng trưng ủng hộ 20 tỷ đồng cho chương trình.

Đây là một trong những khoản đóng góp lớn của cộng đồng doanh nghiệp tại lễ phát động, thể hiện trách nhiệm xã hội của TKV cũng như truyền thống "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa" của giai cấp công nhân ngành Than - Khoáng sản. Khoản kinh phí cũng là tình cảm, sự tri ân của tập thể cán bộ, người lao động Tập đoàn đối với các thế hệ đi trước đã hy sinh, cống hiến vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Nguồn kinh phí 20 tỷ đồng từ TKV sẽ cùng ngân sách Nhà nước và Quỹ Đền ơn đáp nghĩa toàn quốc triển khai nhiều hoạt động tri ân thiết thực, trong đó có chương trình xây mới, sửa chữa 3.600 căn nhà cho con đẻ người tham gia kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học; phụng dưỡng các Mẹ Việt Nam Anh hùng; tu bổ các công trình ghi công liệt sĩ; hỗ trợ tìm kiếm, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ trong đợt cao điểm "Chiến dịch 500 ngày đêm".

Việc TKV đồng hành cùng chương trình tiếp tục khẳng định trách nhiệm của doanh nghiệp nhà nước đối với công tác an sinh xã hội, đồng thời góp phần lan tỏa phong trào chăm lo người có công với cách mạng, chung tay cùng cả hệ thống chính trị thực hiện tốt chính sách đền ơn đáp nghĩa trên phạm vi cả nước.