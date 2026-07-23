Nu Skin Việt Nam cùng khách hàng thân thiết lan tỏa chương trình hỗ trợ dinh dưỡng cho trẻ em khó khăn

Hướng đến mục tiêu nâng cao dinh dưỡng và sức khỏe cộng đồng, Nu Skin Việt Nam, cộng đồng Khách hàng Thân thiết Nu Skin Việt Nam và Vietnam Children's Fund vừa công bố hợp tác triển khai Chương trình Nâng Tầm Sức Sống Việt, với trọng tâm trao tặng thực phẩm bổ sung Colostrum IgG+ cho trẻ em và người có hoàn cảnh khó khăn trên cả nước.

Nu Skin Việt Nam và Vietnam Children’s Fund chính thức khởi động Chương Trình Nâng Tầm Sức Sống Việt, mở đầu hành trình nâng cao dinh dưỡng và sức khỏe cộng đồng

Theo đại diện ban tổ chức, chương trình được xây dựng như một hoạt động cộng đồng dài hạn, góp phần cải thiện khả năng tiếp cận dinh dưỡng cho các nhóm yếu thế. Thông tin từ UNICEF cho thấy Việt Nam hiện vẫn có khoảng 1,8 triệu trẻ em dưới 5 tuổi bị thấp còi, trong đó trẻ em nghèo và trẻ em dân tộc thiểu số chịu ảnh hưởng nhiều nhất.

Ông Bùi Quốc Thắng, Tổng Giám đốc Nu Skin Việt Nam, cho biết doanh nghiệp mong muốn đồng hành cùng cộng đồng trong việc mang đến cơ hội tiếp cận dinh dưỡng phù hợp cho trẻ em, góp phần xây dựng một tương lai khỏe mạnh hơn. Trong khi đó, Vietnam Children's Fund sẽ tiếp nhận, điều phối và giám sát việc trao tặng nhằm bảo đảm nguồn hỗ trợ đến đúng đối tượng, minh bạch và phát huy hiệu quả thiết thực.

Sau lễ công bố, Chương trình Nâng Tầm Sức Sống Việt sẽ được mở rộng tại nhiều địa phương, kỳ vọng lan tỏa tinh thần sẻ chia và huy động thêm sự chung tay của doanh nghiệp, tổ chức và cộng đồng trong chăm lo sức khỏe cho trẻ em Việt Nam.