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Kinh tế

Nghiệm thu công trình do Quỹ Bảo hiểm xe cơ giới tài trợ tại Bát Mọt, Thanh Hóa

P.V

Mới đây, lãnh đạo Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam phối hợp với đại diện của Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Petrolimex (PJICO) đã nghiệm thu công trình “Đề phòng hạn chế tổn thất tai nạn giao thông đường bộ trên tuyến đường từ trung tâm xã Bát Mọt đi bản Vịn và bản Đục xã Bát Mọt, thuộc huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa”.

Quỹ Bảo hiểm xe cơ giới tài trợ hơn 1,77 tỷ đồng

Theo Quỹ Bảo hiểm xe cơ giới, công trình “Đề phòng hạn chế tổn thất tai nạn giao thông đường bộ trên tuyến đường từ trung tâm xã Bát Mọt đi bản Vịn và bản Đục xã Bát Mọt, thuộc huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa” là công trình do Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Petrolimex giới thiệu.

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Ông Phạm Ngọc Sơn, Tổng thư ký Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam (đầu tiên bên phải) cùng đoàn công tác tới nghiệm thu công trình tại xã Bát Mọt, tỉnh Thanh Hóa.

Theo đó, công trình tại xã Bát Mọt có giá trị hoàn thành xây dựng là 2.223.493.000 đồng, trong đó Quỹ Bảo hiểm xe cơ giới tài trợ 1.778.794.400 đồng.

Công trình tại xã Bát Mọt gồm hai hạng mục là lắp đặt hộ lan tôn sóng và gương cầu lồi. Tổng chiều dài hộ lan tôn sóng là 1.100m. Hộ lan tôn sóng có cấu tạo từ các tấm tôn lượn sóng và cột đỡ, được liên kết bằng bu lông. Tấm sóng được uốn lượn theo hình dạng sóng, được làm bằng thép mạ kẽm dày 3mm. Cột đỡ là cột thép tròn đường kính 141mm được chôn chặt vào đất.

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Hạng mục lắp đặt hộ lan tôn sóng với tổng chiều dài 1.100m.

Cụ thể, hộ lan tôn sóng được lắp đặt tại các vị trí cụ thể như sau:

TT
Lý trình điểm đầu
Lý trình điểm cuối
Vị trí
Chiều dài (m)
1
Km3+200
Km3+700
Trái tuyến
500
2
Km4+693.90
Km4+943,9
Trái tuyến
250
3
Km5+531.90
Km5+631,9
Trái tuyến
100
4
Km6+42.30
Km6+192,3
Trái tuyến
150
5
Km6+689.60
Km6+789,6
Trái tuyến
100

Hạng mục gương cầu lồi được cấu tạo từ một bề mặt cong dạng phần của hình cầu, có bề mặt phản xạ hướng về phía nguồn sáng giúp cải thiện tầm nhìn và an toàn giao thông bằng cách mở rộng góc nhìn và giảm điểm mù, đặc biệt là tại các khúc cua, giao lộ và khu vực có tầm nhìn hạn chế. Gương cầu lồi được lắp đặt trên cột thép D90, dày 5mm, bệ móng cột bằng BTXM M200. Cột được sơn màu.

image005-8120.jpg

Gương cầu lồi được lắp đặt tại các vị trí trên tuyến cụ thể như sau:

STT
Lý trình
Tên biển
Vị trí
Số lượng (cái)
1
Km4+600
Gương cầu lồi
Trái tuyến
1
2
Km6+100
Gương cầu lồi
Trái tuyến
1
3
Km6+800
Gương cầu lồi
Trái tuyến
1
4
Km7+300
Gương cầu lồi
Trái tuyến
1
5
Km7+700
Gương cầu lồi
Trái tuyến
1
6
Km8+200
Gương cầu lồi
Trái tuyến
1
7
Km9+200
Gương cầu lồi
Trái tuyến
1

Sau thời gian thi công khẩn trương, chủ đầu tư cùng các đơn vị thực hiện đã hoàn thành theo tiến độ và đã được tiến hành nghiệm thu công trình giữa chủ đầu tư và các nhà thầu thi công, tư vấn giám sát, tư vấn thiết kế theo đúng quy định của Nhà nước.

Công trình có nhiều ý nghĩa

Ông Phạm Ngọc Sơn, Tổng Thư ký Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam cho biết, tuyến đường từ trung tâm xã Bát Mọt đi bản Vịn và bản Bục là tuyến giao thông quan trọng phục vụ nhu cầu đi lại, giao thương hàng hóa của người dân địa phương.

Theo ông Sơn, qua khảo sát thực tế, cho thấy tuyến đường có nhiều khúc cua gấp, độ dốc lớn, nhiều vị trí taluy âm sâu, khuất tầm nhìn và tiềm ẩn nguy cơ cao xảy ra tai nạn giao thông, đặc biệt là trong điều kiện thời tiết bất lợi hoặc vào ban đêm.

Bên cạnh đó, xã Bát Mọt, tỉnh Thanh Hóa là địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề của thiên tai, bão lũ trong những năm gần đây, nguồn lực địa phương còn hạn chế nên chưa có điều kiện đầu tư đồng bộ các hạng mục bảo đảm an toàn giao thông.

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Ông Sơn cho rằng, đầu tư lắp đặt hệ thống hộ lan phản quang đường bộ cùng các hạng mục bảo đảm an toàn giao thông trên tuyến đường từ trung tâm xã Bát Mọt đi bản Vịn và bản Bục là hết sức cần thiết, nhằm giảm thiểu nguy cơ tai nạn giao thông, bảo vệ tính mạng và tài sản của người dân, góp phần nâng cao hiệu quả khai thác tuyến đường, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm an sinh trên địa bàn. “Đồng thời, công trình còn góp phần nâng cao nhận thức của người dân về an toàn giao thông, vai trò của bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới đối với cộng đồng”, ông Sơn nhấn mạnh.

P.V
#an toàn giao thông #Bát Mọt #Thanh Hóa #quỹ bảo hiểm #công trình giao thông #bảo hiểm xe cơ giới #hệ thống hộ lan

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