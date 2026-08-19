Lào Cai giảm hơn một nửa cơ sở giáo dục công lập, giáo viên được sắp xếp ra sao?

TPO - Lào Cai dự kiến giảm 537 cơ sở giáo dục công lập, tương đương 53,2%, đồng thời xóa 243 điểm trường lẻ. Tỉnh yêu cầu các địa phương triển khai khẩn trương, nhưng không máy móc, với tinh thần “vướng ở đâu, tháo gỡ ngay ở đó”.

Sáng 19/8, UBND tỉnh Lào Cai tổ chức Hội nghị triển khai Đề án sắp xếp các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên công lập trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2026-2030.

Theo Đề án được phê duyệt tại Quyết định số 2855/QĐ-UBND ngày 15/8/2026, Lào Cai dự kiến giảm số cơ sở giáo dục công lập từ 1.010 xuống còn 473, giảm 53,2%; đồng thời xóa 243 điểm trường lẻ, gồm 87 điểm trường mầm non và 156 điểm trường tiểu học.

Quang cảnh Hội nghị.

Cùng với sắp xếp mạng lưới trường lớp, tỉnh sẽ cơ cấu lại đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên. Theo phương án, dự kiến giảm 3.428 biên chế theo định mức, gồm 1.347 viên chức quản lý và 2.081 nhân viên.

Đội ngũ dôi dư được xem xét bố trí sang giảng dạy, vị trí chuyên môn hoặc điều động đến nơi còn thiếu. Giáo viên được bố trí lại theo vị trí việc làm, môn học và quy mô lớp; thực hiện điều động, biệt phái, thuyên chuyển ở những nơi thừa - thiếu cục bộ.

Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lào Cai trình bày Đề án. Ảnh: Nguyễn Hiên.

Tại hội nghị, các địa phương tập trung trao đổi về phương án sắp xếp trường, điểm trường; bố trí học sinh về trường chính; tổ chức bán trú, bảo đảm an toàn cho học sinh vùng cao, vùng khó khăn; đồng thời xử lý tình trạng thừa - thiếu giáo viên và bố trí cán bộ quản lý sau sáp nhập.

Phát biểu kết luận, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Vũ Thị Hiền Hạnh nhấn mạnh đây là Đề án có quy mô rất lớn, với mục tiêu giảm hơn một nửa số cơ sở giáo dục. Vì vậy, việc triển khai phải khẩn trương nhưng thận trọng, khách quan, bảo đảm ổn định.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai yêu cầu các địa phương hoàn thành việc ban hành quyết định thành lập, tổ chức lại, sáp nhập các cơ sở giáo dục trước ngày 25/8. Việc kiện toàn tổ chức bộ máy phải gắn với bố trí cán bộ, giáo viên, nhân viên, bảo đảm các trường hoạt động ổn định ngay từ đầu năm học.

Đối với các điểm trường đã bảo đảm điều kiện cơ sở vật chất, địa phương phải đưa học sinh về trường chính ngay trong năm học này. Trước ngày 30/9, các địa phương hoàn thành phương án xử lý tài sản, cơ sở vật chất dư thừa, trình UBND tỉnh.

Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Sở Nội vụ tỉnh Lào Cai chủ động điều tiết, luân chuyển giáo viên, giải quyết tình trạng thừa - thiếu cục bộ, ưu tiên nhân lực cho các trường nội trú, bán trú và khu vực biên giới.

Đặc biệt, hai sở sẽ duy trì đường dây nóng hoạt động 24/24 giờ để tiếp nhận, hướng dẫn và tháo gỡ kịp thời khó khăn cho các địa phương trong quá trình thực hiện Đề án.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Vũ Thị Hiền Hạnh yêu cầu chính quyền các xã, phường nêu cao trách nhiệm, bảo đảm công khai, minh bạch, khách quan trong quá trình sắp xếp, với tinh thần “vướng ở đâu, tháo gỡ ngay ở đó”, để Đề án được triển khai đồng bộ, thông suốt, hiệu quả.