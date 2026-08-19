Nhiều nhà sách ở Đà Nẵng thiếu sách giáo khoa

TPO - Càng gần năm học mới, nhu cầu mua sách giáo khoa của học sinh, phụ huynh tại TP. Đà Nẵng càng tăng. Tuy nhiên, ghi nhận tại một số nhà sách trên địa bàn cho thấy nhiều đầu sách từ cấp tiểu học đến THPT đang trong tình trạng thiếu hụt, khiến học sinh phải đi nhiều nơi, mua lẻ từng cuốn để có đủ sách phục vụ năm học mới.

Những ngày này, ghi nhận tại một số nhà sách trên địa bàn TP. Đà Nẵng cho thấy, sách giáo khoa đang thiếu hụt khá nhiều. Nhiều bộ sách không còn đủ các môn, trong khi nhu cầu mua sắm của phụ huynh, học sinh tăng cao trước thềm năm học mới.

Nhiều nhà sách hiện đang trong tình trạng thiếu sách giáo khoa. Ảnh: Duy Quốc.

Em Bùi Minh Tuấn, học sinh chuẩn bị vào lớp 11, cho biết những ngày qua em đi nhiều nhà sách để tìm mua sách giáo khoa cho năm học mới nhưng vẫn chưa đủ bộ.

“Em đã đi qua nhiều nhà sách nhưng sách lớp 11 còn thiếu một số cuốn. Giờ em phải đi từng nhà sách, chỗ nào có cuốn nào thì mua lẻ cuốn đó để ghép thành một bộ hoàn chỉnh”, Tuấn chia sẻ.

Theo ghi nhận, tình trạng thiếu sách không chỉ xảy ra với khối lớp 11 mà còn xuất hiện ở nhiều cấp học. Một số nhà sách hiện chỉ còn rải rác từng đầu sách, trong khi những bộ sách đầy đủ theo từng lớp gần như không còn.

Nhiều học sinh phải tìm đến nhiều nhà sách khác nhau để mua đủ bộ sách giáo khoa cho năm học mới.

Tại một nhà sách trên đường Phạm Như Xương, nhân viên cho biết lượng sách giáo khoa nhập về thời gian qua không đáp ứng đủ nhu cầu của người mua. Nhiều đầu sách dành cho học sinh từ cấp 1 đến cấp 3 đều đang thiếu.

“Hiện tại nhiều sách bị thiếu, từ tiểu học đến THPT. Nhà sách chỉ còn lẻ tẻ từng cuốn, từng bộ chứ không có đủ. Phụ huynh, học sinh muốn mua trọn bộ phải chờ thêm”, nhân viên nhà sách cho hay.

Theo nhân viên này, một số đầu sách dự kiến phải hơn một tuần nữa mới được bổ sung. Tuy nhiên, thời điểm sách về cụ thể còn phụ thuộc vào nguồn cung, nên có thể tiếp tục kéo dài hơn dự kiến.

Nhà sách phải dán giấy ghi chú lên từng kệ sách, liệt kê những cuốn còn thiếu để phụ huynh, học sinh tiện theo dõi.

Chia sẻ với Tiền Phong, đại diện một nhà sách lớn tại phường Cẩm Lệ cho biết, những ngày gần đây, rất nhiều phụ huynh tìm đến mua sách giáo khoa nhưng không đủ bán. Hầu hết sách các lớp đều thiếu.

Theo vị này, thường các gia đình đi mua sách cho con từ rất sớm nhưng năm nay nhiều người nghe thông tin trường cung cấp sách miễn phí nên cố chờ tới cận năm học, khi biết trường không cung cấp mới cập rập mua. Một số người lại chưa nắm được chủ trương cả nước dùng chung một bộ sách nên không mua sớm.

Không chỉ vậy, việc sắp xếp lại các đầu mối trường học khiến các trường chậm đưa ra gói danh mục sách vở và đồ dùng học tập khiến phụ huynh cũng không dám mua, dù thực tế chỉ khác nhau các đồ dùng học tập, bọc giấy, loại vở, còn sách trường nào cũng giống nhau.

“Những tháng qua nhà sách đo lường tình hình thị trường, thấy nhu cầu không cao thành thử không dám nhập về nhiều. Khoảng một tuần trở lại đây, phụ huynh mới đổ xô đi mua sách nên không thể nào đủ để cung ứng”, vị này nói. Đại diện nhà sách cho biết thêm, hiện tại nhà sách đã nhập thêm sách về, trong những ngày tới sẽ bổ sung để phục vụ các em trong năm học mới.

Trong khi đó, nhà sách V.K. ở phường Thanh Khê cho hay hiện chỉ còn vài bộ sách lớp 1, 3, 5, 8 do những ngày qua phụ huynh ồ ạt đến mua. Nhiều người chạy đi ba, bốn hiệu sách vẫn không tìm được sách cho con mình. Chủ nhà sách cho hay, thực tế sách đang thiếu, nhưng Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam thông tin tiếp tục in bổ sung khoảng 9 triệu bản sách giáo khoa nên phụ huynh, học sinh không nên quá lo lắng, đảm bảo sẽ không thiếu sách trước ngày khai giảng.