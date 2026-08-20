Thí sinh Chuyên Tuyên Quang đăng kí nguyện vọng ở những trường tốp đầu

TP - Sau khi biết điểm thi lần 2, thí sinh tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang được phép xét tuyển đại học (ĐH) như những thí sinh khác trong lúc chờ kết luận của cơ quan điều tra.

Theo ghi nhận của phóng viên báo Tiền Phong, thí sinh Trường THPT Chuyên Tuyên Quang dành sự ưu tiên lớn đăng kí nguyện vọng vào các trường ĐH tốp đầu.

Số liệu đưa ra được tính dựa trên mức độ ưu tiên của thí sinh Chuyên Tuyên Quang đối với 1 trường ĐH cụ thể. Vì một thí sinh có thể đăng kí nguyện vọng nhiều trường. ĐH Kinh tế Quốc dân có hơn 100 thí sinh Chuyên Tuyên Quang đăng kí; ĐH Bách khoa Hà Nội có khoảng 100 thí sinh đăng kí; Trường ĐH Y Hà Nội có 95 thí sinh đăng kí; Học viện Tài chính có hơn 70 thí sinh đăng kí; Trường ĐH Hà Nội có 40 thí sinh đăng kí; Trường ĐH Công nghệ, ĐH Quốc gia Hà Nội có 30 thí sinh đăng kí; Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐH Quốc gia Hà Nội có 3 thí sinh đăng kí.

Hiện nay, các trường ĐH có thí sinh Chuyên Tuyên Quang đăng kí đang đợi hướng dẫn cụ thể từ Bộ GD&ĐT để triển khai các bước tiếp theo.

“Chúng tôi không khoan nhượng với bất kì hành vi vi phạm nào, bất kể tình trạng học vấn của sinh viên đó là gì”. NGƯT, PGS.TS Nguyễn Đào Tùng, Giám đốc Học viện Tài chính

NGƯT PGS.TS Nguyễn Đào Tùng, Giám đốc Học viện Tài chính nhìn nhận, gian lận thi cử tại Tuyên Quang không chỉ vi phạm quy chế thi mà còn vi phạm nguyên tắc công bằng, trung thực mà toàn bộ hệ thống giáo dục được xây dựng trên nền tảng đó.

Theo ông Tùng, khi kì thi không bảo đảm tính chính trực sẽ tạo ra một chuỗi hậu quả lan tỏa đến các cơ sở giáo dục ĐH. Nền tảng kiến thức của học sinh nếu không đủ sẽ không thể đáp ứng chất lượng đào tạo của trường ĐH, từ đó ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng đào tạo và uy tín của các cơ sở giáo dục ĐH.

Do đó, việc tổ chức thi lại là cơ hội để các em chứng minh năng lực thực tế của mình. Học viện Tài chính cam kết bảo vệ quyền lợi của các em. Kết quả thi lại sẽ được cập nhật vào hệ thống xét tuyển.

Nếu trúng tuyển lại hoặc đạt thành tích cao hơn mà thí sinh có nguyện vọng xét tuyển. Học viện Tài chính sẵn sàng đồng hành cùng Bộ GD&ĐT để tạo mọi điều kiện cho các em vào các ngành đủ điểm.

Đối với những thí sinh được xác định tham gia vào hành vi vi phạm, Bộ GD&ĐT sẽ xử lí căn cứ kết quả điều tra cụ thể của Bộ Công an.

Theo thông cáo, những người vi phạm sẽ bị xem xét xử lí theo tính chất, mức độ vi phạm, không có ngoại lệ, không có vùng cấm. Học viện Tài chính cũng sẽ phối hợp với Bộ GD&ĐT trong quá trình xác minh, nếu có sinh viên đã trúng tuyển có liên quan.

“Chúng tôi không khoan nhượng với bất kì hành vi vi phạm nào, bất kể tình trạng học vấn của sinh viên đó là gì”, Giám đốc Học viện Tài chính cho hay.