Mang nước sạch đến với hơn 700 học sinh Trường Tiểu học Minh Thạnh trước thềm năm học mới

Chiều 18/8, 706 học sinh cùng 47 giáo viên Trường Tiểu học Minh Thạnh (xã Minh Thạnh, TPHCM) tiếp nhận hệ thống lọc nước RO công suất 150 lít/giờ. Đây là điểm trường thứ 3 và cũng là công trình có quy mô phục vụ lớn nhất thuộc dự án cộng đồng “Nước sạch cho em – Vì những mầm xanh cần được nuôi dưỡng” trước thềm năm học 2026 – 2027.

Bổ sung nguồn nước sạch cho hơn 700 học sinh ngoại thành

Nhằm chuẩn bị chu đáo điều kiện cơ sở vật chất và chăm sóc sức khỏe học đường trước ngày khai trường, lễ khánh thành và bàn giao hệ thống lọc nước hiện đại đã được tổ chức tại Trường Tiểu học Minh Thạnh. Sự kiện có sự tham dự của đại diện cơ quan quản lý giáo dục địa phương, Ban Giám hiệu nhà trường, đại diện iSMART Education (thành viên Tập đoàn Giáo dục EQuest) và Doanh nghiệp Xã hội Vietnam Children’s Fund (VCF SE).

Niềm vui của học sinh Trường Tiểu học Minh Thạnh trong ngày khánh thành dự án, sẵn sàng một bệ đỡ thể chất khỏe mạnh để bước vào năm học mới.

Hệ thống vừa bàn giao ứng dụng công nghệ lọc RO tiên tiến, đạt công suất 150 lít/giờ. Công trình hướng tới phục vụ nhu cầu nước uống hàng ngày cho 706 học sinh cùng 47 cán bộ, giáo viên và nhân viên nhà trường. Với quy mô này, Minh Thạnh hiện là điểm trường có số lượng thụ hưởng lớn nhất trong các công trình đã đi vào hoạt động của dự án.

Trong môi trường học đường, nhu cầu bổ sung nước uống diễn ra liên tục: từ những giờ giải lao ngắn giữa buổi học đến sau các giờ thể dục, vận động ngoài trời. Việc trang bị nguồn nước uống tinh khiết đạt chuẩn ngay trong khuôn viên trường không chỉ mang lại sự tiện lợi mà còn tạo bệ đỡ vững chắc giúp bảo vệ sức khỏe cho các em học sinh.

Đại diện Sở GD&ĐT TPHCM, lãnh đạo địa phương cùng với iSMART Education, VCF SE và Ban Giám hiệu nhà trường thực hiện nghi thức khánh thành hệ thống lọc nước.

“Chương trình có ý nghĩa rất thiết thực đối với sức khỏe học đường. Tôi kỳ vọng mô hình nhân văn này sẽ tiếp tục được nhân rộng, lan tỏa thêm đến nhiều địa bàn còn khó khăn, giúp ngày càng nhiều trẻ em được tiếp cận nguồn nước trong lành”, bà Nguyễn Thị Nhật Hằng, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT TPHCM khẳng định tại buổi lễ bàn giao.

Cam kết bền vững và bài học về ý thức bảo vệ nguồn nước

Giá trị của dự án không chỉ dừng lại ở nghi thức trao tặng ban đầu mà được duy trì dài lâu trong sinh hoạt thường nhật của nhà trường. Để đảm bảo chất lượng, các điều kiện hạ tầng thực tế đã được khảo sát kỹ lưỡng trước khi thi công, và chất lượng nước đầu ra được kiểm nghiệm nghiêm ngặt trước khi vận hành chính thức.

Đặc biệt, dự án cam kết đồng hành cùng nhà trường thông qua chương trình bảo trì và thay thế vật tư định kỳ trong suốt 3 năm tiếp theo. Đây là yếu tố quan trọng giúp hệ thống vận hành ổn định, bền vững – một điểm khác biệt so với các chương trình tài trợ thông thường.

Hệ thống nước uống mới đã sẵn sàng phục vụ nhu cầu sinh hoạt hằng ngày của hơn 700 học sinh ngay trước thềm năm học 2026 - 2027.

Cũng trong ngày bàn giao, học sinh Minh Thạnh được hướng dẫn cách lấy nước an toàn, sử dụng nước tiết kiệm và giữ gìn vệ sinh khu vực dùng chung. Qua đó, công trình không chỉ cung cấp nước sạch mà còn góp phần giáo dục ý thức bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên cho các mầm xanh.

Trách nhiệm xã hội từ trái tim của doanh nghiệp giáo dục

Là đơn vị hoạt động trong lĩnh vực công nghệ giáo dục, iSMART Education thường được biết đến qua các giải pháp học tập tiên tiến. Tuy nhiên, doanh nghiệp quan niệm rằng trách nhiệm xã hội không nhất thiết phải bắt đầu từ những điều quá lớn lao, mà từ chính những nhu cầu thiết thực, chạm đến đời sống hàng ngày của học sinh.

Trong mô hình hợp tác này, iSMART đóng góp nguồn lực tài trợ; VCF SE đảm nhiệm chuyên môn khảo sát, lắp đặt; còn nhà trường tiếp nhận và quản lý vận hành. Sự kết hợp này thể hiện vai trò chủ động của doanh nghiệp trong việc bổ sung nguồn lực cho môi trường giáo dục, đồng hành cùng địa phương chăm lo cho thế hệ tương lai.

Học sinh nhà trường hào hứng tham gia trò chơi tương tác, qua đó làm quen với cách sử dụng nước hợp lý và bảo vệ môi trường chung.

Trước Minh Thạnh, dự án “Nước sạch cho em” đã bàn giao thành công tại Trường Tiểu học Thị trấn Ngã Sáu (Cần Thơ) và Trường Tiểu học Tân Long (Đồng Tháp). Hoàn thành điểm trường thứ 3 tại Minh Thạnh đưa dự án chính thức vượt qua hơn nửa lộ trình.

Theo kế hoạch, điểm trường thứ 4 tại Trường Tiểu học Ea Bar (Đắk Lắk) sẽ được bàn giao vào ngày 21/8/2026, trước khi hành trình khép lại tại điểm trường cuối cùng ở Lào Cai. Những dòng nước mát lành được trao đi ngay trước khai giảng hứa hẹn sẽ mang đến một năm học mới an toàn, khỏe mạnh và tràn đầy niềm vui cho hàng nghìn học sinh trên khắp cả nước.