Sinh viên ĐH Duy Tân với các đồ án vì Cộng đồng và Kiến trúc 'Chữa lành'

Không chỉ chú trọng thiết kế những công trình đẹp và đa năng, sinh viên Đại học (ĐH) Duy Tân còn luôn mang tinh thần trách nhiệm xã hội vào từng đồ án, kiến tạo những không gian hướng đến cộng đồng, kết nối và “chữa lành”. Qua mỗi ý tưởng thiết kế, sinh viên DTU cho thấy cách người trẻ vận dụng kiến thức chuyên môn để đồng hành, sẻ chia và góp phần nâng cao chất lượng sống. Những ý tưởng giàu tính nhân văn đã được ghi nhận qua nhiều giải thưởng cao tại các cuộc thi Kiến trúc trong nước và quốc tế.

Kiến trúc “chữa lành” từ câu chuyện Làng Nủ

Năm 2025, nhóm sinh viên Khoa Kiến trúc, Trường Công nghệ & Kỹ thuật (SET), ĐH Duy Tân đã tạo dấu ấn quốc tế khi giành giải Ba Cuộc thi The Freedom Pocket 2025 với đồ án “Archinest 03”. Vượt qua hơn 800 đồ án dự thi trên toàn thế giới và trở thành đội tuyển duy nhất của Việt Nam đạt giải, dự án không chỉ “ghi điểm” bởi ý tưởng sáng tạo mà còn bởi những giá trị nhân văn sâu sắc.

Đồ án "Archinest 03" giành giải Ba tại The Freedom Pocket 2025

Bắt đầu từ câu chuyện đầy ám ảnh và thương xót trước những tổn thất và mất mát sau trận lũ quét qua thôn Làng Nủ, Lào Cai do ảnh hưởng bởi cơn bão Yagi vào tháng 09/2024, nhóm sinh viên đến từ Khoa Kiến trúc đã thiết kế đồ án mang tên “Archinest 03”. Công trình được thiết kế hoàn toàn “nương vào thiên nhiên”, bám theo sườn dốc, giữ nguyên cây xanh và cấu trúc địa chất. Toàn bộ công trình sử dụng gỗ địa phương, lấy cảm hứng từ kiến trúc nhà sàn truyền thống vùng cao với hệ cột nâng cao, thích ứng linh hoạt trên nhiều dạng địa hình. Công trình hoàn toàn phù hợp với mục tiêu của sinh viên DTU là mang đến không gian học tập, vui chơi, hồi phục tâm lý để vượt qua những sang chấn sau thiên tai.

"Đồ án 'Archinest 03' được bắt đầu bằng một mong muốn rất giản dị: Làm điều gì đó thật ý nghĩa để góp một phần nhỏ bé xoa dịu những mất mát cho trẻ em chịu ảnh hưởng bởi thiên tai. Bởi vậy, nhóm đã rất thận trọng trong từng lựa chọn, từ tổ chức không gian đến lựa chọn vật liệu đến cách thức nối kết công trình với thiên nhiên,… đều thể hiện sự đồng cảm và gửi gắm hy vọng một cách chân thành.”, SV Nguyễn Hoàng Long - trưởng nhóm chia sẻ.

Sinh viên DTU với các mẫu poster thuyết trình cho đồ án “Archinest 03”

Kiến trúc sư Noella Nibakuze - Thành viên Ban Giám khảo của cuộc thi đánh giá: ”Đồ án của sinh viên Duy Tân là một giải pháp thiết thực, phù hợp và có tác động mạnh mẽ đối với cộng đồng đang phục hồi sau thiên tai. Ý tưởng của đồ án bám sát nhu cầu thực tế, với vị trí được chọn khá hợp lý cùng khả năng lắp ráp cấu kiện linh hoạt cho công năng kép, tạo ra những 'yếu tố bứt phá' với nhiều tiềm năng tạo ra sự thay đổi tích cực cho cộng đồng.”

Không chỉ dành riêng cho Làng Nủ, mô hình này còn được đánh giá là giải pháp kiến trúc nhân đạo có khả năng triển khai tại nhiều khu vực chịu ảnh hưởng của thiên tai trên thế giới.

Mô hình Nhà chống Động đất Vô địch Cuộc thi IDEERS năm 2023 và 2013

Cuộc thi Thiết kế Nhà chống Động đất - IDEERS châu Á-Thái Bình Dương tại Đài Loan có ý nghĩa vô cùng thiết thực trong bối cảnh động đất và các hiện tượng thiên tai diễn ra ngày một thường xuyên, đặt ra những yêu cầu cao hơn về khả năng chống chịu của các công trình. Bởi vậy, cuộc thi đã thu hút đông đảo các trường đại học có bề dày về nghiên cứu động đất tham gia như: ĐH Kỹ thuật Nanyang (Singapore), ĐH Khoa học & Công nghệ Kỹ thuật Hồng Kông (HKUST), National Taiwan University, ĐH Khoa học & Công nghệ Đài Loan, ĐH Quốc gia Pusan (Hàn Quốc), ĐH Pukyong (Hàn Quốc), ĐH Keimyung (Hàn Quốc), ĐH Quốc tế INTI (Malaysia),…

SV DTU Vô địch Cuộc thi IDEERS năm 2013 và 2023

Với mong muốn vận dụng kiến thức chuyên môn để giải những bài toán thực tiễn, hướng đến các giải pháp nhà ở an toàn, bền vững và có khả năng bảo vệ người dân trước thiên tai, sinh viên Duy Tân đã tích cực tham gia cuộc thi và đã ghi dấu ấn với 2 lần Vô địch (năm 2023 và 2013).

GS.TS. Chung Che Chou - Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Động đất Đài Loan, Trưởng Ban Tổ chức Cuộc thi IDEERS 2023 đã bày tỏ sự ngạc nhiên khi các trang thiết bị của ĐH Duy Tân đều chưa theo kịp của Singapore, Hàn Quốc hay Đài Loan nhưng sinh viên Duy Tân với ý tưởng thiết kế độc đáo đã vượt qua được các đội đến từ những trường đại học lớn của châu Á vốn có trang thiết bị hiện đại và được đào tạo một cách bài bản về các mô hình nhà chống động đất.

Kiến trúc “xanh” nâng cao chất lượng cuộc sống

Từ những giải pháp “chữa lành”, phòng chống thiên tai, tư duy kiến trúc của sinh viên Duy Tân tiếp tục được mở rộng sang các bài toán về không gian xanh, đô thị bền vững, và chất lượng sống.

SV Nguyễn Gia Định giành giải Toàn năng và giải Nhất Thiết kế nhanh A 2026

Liên hoan Sinh viên Kiến trúc Toàn quốc 2026 với 4 giải thưởng lớn của sinh viên Duy Tân gồm:

- 1 giải Toàn năng,

- 2 giải Nhất, và

- 1 giải Ba

ghi nhận với nhiều công trình hướng về cộng đồng.

- Dự án "Trạm" của SV Nguyễn Gia Định (cùng các thành viên trong đội) - giải Toàn năng và giải Nhất Thiết kế nhanh A hướng đến việc kiến tạo một hệ sinh thái học tập mở, nơi kiến trúc không chỉ đáp ứng nhu cầu sử dụng mà còn thúc đẩy kết nối con người, công nghệ và thiên nhiên.

- Dự án “Living-Underground” của SV Nguyễn Hoàng Diệu Hiền (cùng các thành viên trong đội) - giải Nhất Thiết kế nhanh B mở ra một hướng tiếp cận mới trong quy hoạch đô thị khi kiến tạo hệ sinh thái ngầm cộng sinh, đưa ánh sáng và thiên nhiên xuống lòng đất để hình thành những không gian sống xanh, nâng cao khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu và cải thiện chất lượng môi trường sống.

- Dự án “Eco Lab Urban Factory” của SV Nguyễn Thị Diễm Quyên (cùng các thành viên trong đội) - giải Ba Thiết kế nhanh B với ý tưởng tái cấu trúc khu vực Bến Cát thông qua hệ sinh thái “Blue-Green” bằng việc kết hợp các hồ điều tiết tự nhiên, rừng đa tầng và hạ tầng cảnh quan sinh thái, góp phần tăng cường khả năng quản lý nước, cải thiện chất lượng không khí, giảm tác động của hiệu ứng đảo nhiệt đô thị.

Khu phức hợp Bệnh viện - Căn hộ cao cấp - Giáo dục đạt giải Nhì Loa Thành

Đây là đồ án thiết kế có quy mô lớn của 2 SV Trương Hữu Phước và Tôn Thất Lập đến từ Khoa Xây dựng, Trường Công nghệ & Kỹ thuật (SET), ĐH Duy Tân đã được trao giải Nhì Giải thưởng Loa Thành 2024.

Đồ án được thực hiện dựa trên thiết kế kiến trúc sơ bộ do Viện Quy hoạch Tp. Đà Nẵng thực hiện trong giai đoạn hoàn thành quy hoạch tỷ lệ 1/500. Với diện tích khu đất lên tới 21.311 m², công trình gồm 3 tầng hầm, 29 tầng nổi và nhiều hạng mục gồm: Bệnh viện, Nhà ở Chung cư Cao cấp, và Phòng Làm việc - Phòng học.

Khu phức hợp Bệnh viện - Căn hộ cao cấp - Giáo dục đạt giải Nhì Loa Thành

Trước điều kiện xây dựng phức tạp, khối lượng đồ sộ, yêu cầu kỹ thuật cao, 2 SV Trương Hữu Phước và Tôn Thất Lập đã vận dụng sáng tạo các kiến thức chuyên ngành để xử lý giải pháp kết cấu - thi công và đáp ứng rất tốt yêu cầu của thực tiễn. Đồ án được đánh giá cao khi đặt tính bền vững và giá trị cộng đồng làm trọng tâm, hướng đến những không gian thiết thực, phục vụ đời sống và góp phần nâng cao chất lượng sống.

Nuôi dưỡng tư duy kiến trúc vì con người

Đồng hành cùng sinh viên thiết kế các công trình chất lượng, hướng đến cộng đồng, ĐH Duy Tân đã chú trọng triển khai các phương pháp Học theo Dự án PBL (Project-based Learning), Đồ án Capstone, hoạt động chế tạo mô hình,… nhằm khuyến khích tìm kiếm những giải pháp thiết kế gắn với nhu cầu thực tế, môi trường sống và sức khỏe của cộng đồng.

TS. KTS. Trần Gia Việt Mỹ đến từ ĐH Hawaii, Mỹ giảng dạy và tổ chức triển lãm "Tropiceering Vietnam"

Nhà trường cũng thường xuyên mời giảng viên quốc tế tham gia giảng dạy, hướng dẫn đồ án và tổ chức các hoạt động chuyên môn, giúp sinh viên DTU mở rộng tư duy về Kiến trúc Bền vững, thích ứng và lấy con người làm trung tâm. Tiêu biểu có TS.KTS. Trần Gia Việt Mỹ đến từ ĐH Hawaii, Mỹ luôn đồng hành cùng sinh viên từ giảng dạy, hướng dẫn các học phần đến tổ chức triển lãm “Tropiceering Vietnam” ngay tại sảnh Tòa G với một không gian trưng bày đa dạng các mô hình, bản vẽ và các dự án kiến trúc độc đáo được thiết kế phù hợp với địa hình, khí hậu và môi trường của Tp. Đà Nẵng nói riêng và với vùng nhiệt đới nói chung.

Khi người kiến trúc sư biết lắng nghe những nhu cầu của cộng đồng, mỗi công trình không chỉ giải quyết bài toán công năng mà còn có thể mang đến sự an toàn, kết nối, “chữa lành” và hy vọng. Đó cũng là giá trị mà ĐH Duy Tân mong muốn truyền lại cho mỗi thế hệ sinh viên trên hành trình trở thành những kiến trúc sư và kỹ sư tương lai.