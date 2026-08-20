Hơn 20 lãnh đạo trường THPT ở Cà Mau tự nguyện nghỉ hưu, 'xuống chức'

TPO - Hơn 20 Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng các trường THPT ở Cà Mau có đơn xin nghỉ hưu trước tuổi hoặc tự nguyện “xuống chức”, tạo thuận lợi trong sắp xếp trường lớp.

Ngày 20/8, lãnh đạo Sở GD&ĐT tỉnh Cà Mau cho biết, đến thời điểm này sở đã hoàn thành việc sắp xếp các đơn vị, trường học trực thuộc Sở. Sở dĩ việc sắp xếp thuận lợi, hoàn thành đúng thời hạn đề ra một phần là do nhận được sự ủng hộ của lãnh đạo các đơn vị, trường học trực thuộc.

Quá trình sắp xếp, nhiều hiệu trưởng, phó hiệu trưởng đã có đơn xin nghỉ hưu trước tuổi theo Nghị định 154; nhiều hiệu trưởng tự nguyện xuống làm phó hiệu trưởng; nhiều phó hiệu trưởng làm đơn xin xuống làm giáo viên.

Ông Dư Quốc Kiệt – nguyên hiệu trưởng Trường phổ thông dân tộc nội trú Bạc Liêu cho biết, ông còn hơn 2 năm 11 tháng mới đến tuổi nghỉ hưu, tuy nhiên qua trao đổi với lãnh đạo Sở GD&ĐT, ông đã có đơn xin nghỉ hưu trước tuổi.

“Đối với tôi việc tự nguyện xin nghỉ hưu trước tuổi cũng là một hình thức đóng góp cho sự phát triển của ngành giáo dục và đào tạo, nhằm tạo thuận lợi trong sắp xếp trường lớp. Hơn thế, mình nghỉ hưu cũng tạo điều kiện cho đội ngũ cán bộ trẻ tiếp bước lên những vị trí cao hơn” ông Kiệt nói.

Lãnh đạo Sở GD&ĐT tỉnh Cà Mau tặng giấy khen cho các cá nhân có thành tích tiêu biểu trong quá trình tổ chức thực hiện sắp xếp cơ sở giáo dục.

Trở thành Phó Hiệu trưởng Trường THPT Huỳnh Phi Hùng không lâu, sau khi Trường THPT Huỳnh Phi Hùng sáp nhập vào Trường THPT Trần Văn Thời (xã Trần Văn Thời) thầy Nguyễn Cao Thơ đã có đơn xin “xuống chức” làm giáo viên để tạo thuận lợi cho việc sắp xếp cán bộ.

“Tôi nhận thấy, mỗi vị trí tuy có vai trò, trách nhiệm khác nhau nhưng điểm chung đều là đóng góp cho sự nghiệp giáo dục. Vì vậy, tôi không băn khoăn việc mình đứng ở vị trí cao hay thấp, mà điều tôi nghĩ là dù ở vị trí nào thì vẫn luôn cống hiến hết mình, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao,” thầy Nguyễn Cao Thơ bày tỏ tâm tư.

Theo phương án sắp xếp cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp và đại học công lập trên địa bàn được UBND tỉnh Cà Mau phê duyệt, toàn ngành GD&ĐT Cà Mau giảm từ 746 cơ sở giáo dục công lập xuống còn 359 cơ sở, giảm 387 đầu mối, tương đương 51,88% (so thời điểm 1/7/2025).

Riêng các đơn vị trực thuộc Sở giảm từ 62 xuống còn 48 đơn vị, giảm 14 đầu mối, tương đương 22,8%. Sở GD&ĐT tỉnh Cà Mau đã điều động, bổ nhiệm 77 cán bộ quản lý, sau sắp xếp giảm 35 cán bộ quản lý, trong đó có hơn 20 lãnh đạo có đơn xin nghỉ hưu trước tuổi hoặc tự nguyện “xuống chức”.