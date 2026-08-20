Trấn Thành đính chính

TPO - Trấn Thành lên tiếng giải thích sau khi khán giả cho rằng anh tương tác quá gay gắt, thậm chí bắt nạt, chèn ép Liên Bỉnh Phát trong tập 4 Running Man Vietnam.

Sau khi tập 4 Running Man Vietnam lên sóng, màn tương tác giữa Trấn Thành và Liên Bỉnh Phát nhận nhiều bình luận trái chiều, xuất hiện ý kiến nam nghệ sĩ “ăn hiếp”, “bắt nạt” đàn em.

Trước những bình luận này, Trấn Thành cho rằng anh không chỉ trêu Liên Bỉnh Phát mà thường xuyên đóng vai “người ác”, đối đầu với nhiều thành viên khác. Trước đây, anh nhiều lần mắng, trêu Liên Bỉnh Phát bằng những câu nói mạnh trên sóng nhưng không gây tranh luận.

Trấn Thành trong tập 4 chương trình Running man Vietnam.

Theo Trấn Thành, truyền hình thực tế cần mảng miếng, tuyến nhân vật và sự đối đầu để tạo câu chuyện. Trấn Thành đặt câu hỏi tại sao cùng một cách tương tác nhưng đến tập này lại bị nhìn nhận là bắt nạt. Anh cho rằng khán giả đang đồng nhất cách thể hiện của nhân vật trên chương trình với con người thật của nghệ sĩ.

Trấn Thành nhấn mạnh nếu Liên Bỉnh Phát thực sự cảm thấy bị tổn thương vì những màn đùa giỡn, anh sẵn sàng làm video xin lỗi công khai trước khán giả.

Đằng sau những cảnh quay sôi động trên màn ảnh, Trấn Thành cho biết các thành viên phải đối mặt với lịch quay và cường độ vận động lớn. Một ngày ghi hình vận động nhiều và tiềm ẩn nguy cơ chấn thương. Nếu thực sự muốn giữ hình ảnh chỉn chu, anh có thể lựa chọn những chương trình nhẹ nhàng hơn thay vì tham gia Running Man Vietnam.

Trấn Thành cho biết bác sĩ từng khuyên anh nghỉ ngơi nhưng anh vẫn cố gắng tham gia vì yêu thích chương trình.

Trấn Thành nói mọi tình huống với Liên Bỉnh Phát (trái) để tăng sức nóng chương trình.

“Đây là nơi duy nhất tôi còn được là đứa trẻ của chính mình, được vui đùa đúng ý mình thích và có những nụ cười hồn nhiên và thoải mái nhất”, anh chia sẻ.

Trấn Thành mong khán giả không đẩy câu chuyện thành cuộc chiến giữa các fandom. Anh khẳng định yêu quý tất cả thành viên Running man Vietnam và xem họ như anh em trong gia đình.

Sau khi Trấn Thành lên tiếng, Liên Bỉnh Phát khẳng định anh vui khi đội của mình nhận được sự cổ vũ nhưng không muốn người hâm mộ vì bênh vực mình mà công kích thành viên khác.

Liên Bỉnh Phát nói thêm anh thường xuyên trêu Trấn Thành và đôi khi cách quăng miếng chưa đủ duyên nên bị đàn anh “dập”. Anh cho rằng khi tham gia chương trình, mỗi người đều có một nhân vật riêng.

“Lúc chơi thì ai cũng hết mình, ai cũng có một nhân vật riêng. Nhưng cắt máy rồi thì vẫn là anh em, thương nhau và chăm sóc nhau”, Liên Bỉnh Phát chia sẻ.