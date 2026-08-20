Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Mưa lớn ở Hà Tĩnh, nước thượng nguồn cuồn cuộn đổ về, nhiều tuyến đường bị ngập

Hoài Nam

TPO - Mưa lớn kéo dài từ chiều 19/8 đến ngày 20/8 khiến nhiều khu vực ở Hà Tĩnh xuất hiện ngập cục bộ, sạt lở, ảnh hưởng đến giao thông, đời sống người dân.

778985952-3264161767088587-6574395223556757091-n.jpg
Tại Hà Tĩnh, trong ngày 19/8 và ngày 20/8 mưa lớn khiến nhiều tuyến đường bị ngập, chia cắt. Theo thống kê, tính đến 11h ngày 20/8, mưa lớn khiến khoảng 925ha lúa Hè Thu bị ngập, thiệt hại. Mưa lớn cũng khiến cầu tràn Kim Bình bị ngập, gây chia cắt giữa xã Sơn Kim 1 và Sơn Kim 2. Tuyến đường Quốc phòng tuần tra ven biển qua xã Cẩm Trung bị sạt lở khoảng 50m.
21d63973b0d9318768c8.jpg
Ghi nhận vào chiều 20/8, khu vực đầu nguồn xã Sơn Kim 2 (Hà Tĩnh), nước từ thượng nguồn đổ về cuồn cuộn trong điều kiện mưa lớn kéo dài. Người dân được khuyến cáo hạn chế đi lại tại những khu vực có nguy cơ ngập, sạt lở.
779768797-1529460122315247-6334155311901032446-n.jpg
Tại xã Gia Hanh, mưa lớn kéo dài khiến nước dâng cao, tràn vào một số nhà dân, ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân.
780097090-2441806886300920-9178606994304041779-n.jpg
779896730-2441806676300941-7323188379587370249-n.jpg
Xã Hồng Lộc cũng ghi nhận ngập cục bộ tại một số tuyến đường và khu dân cư, trong đó có khu vực thôn Quan Nam. Chính quyền địa phương đã trực tiếp kiểm tra, nắm tình hình và chỉ đạo triển khai các phương án ứng phó.
779201246-3264161907088573-7321393240266932212-n.jpg
781137461-3264161950421902-6198213312870924027-n.jpg
Công an xã Can Lộc cùng lực lượng an ninh, trật tự ở cơ sở hỗ trợ người dân kê cao, di chuyển tài sản đến nơi an toàn khi nước lũ tràn vào nhà.
781550621-122197174436943038-4494585384721003705-n.jpg
Tại xã Cẩm Trung, một số tuyến đường xuất hiện sạt lở, trong đó có tuyến từ thôn 6 lên mỏ đá Lạc An và tuyến đường Quốc phòng ven biển khu vực Hải Đăng.
52fdbb4a04e085bedcf1.jpg
Tại đường Nguyễn Ái Quốc (Quốc lộ 1A cũ), phường Bắc Hồng Lĩnh, xảy ra ngập lụt khiến giao thông bị ảnh hưởng.
a0ba531aeab06bee32a1.jpg
Xe buýt chết máy khi đi qua đoạn ngập trên đường Nguyễn Ái Quốc (Quốc lộ 1A cũ), người dân xung quanh hỗ trợ đưa phương tiện qua khu vực ngập nước.
780952460-2441806702967605-8452500501124231316-n.jpg
Trước dự báo mưa lớn kéo dài, chính quyền các địa phương đang tiếp tục theo dõi diễn biến mưa lũ, kiểm tra các khu vực xung yếu và chủ động phương án ứng phó nhằm hạn chế thiệt hại, bảo đảm an toàn cho người dân.
Hoài Nam
#Hà Tĩnh #Mưa lớn ở Hà Tĩnh #nước thượng nguồn cuồn cuộn đổ về #ô tô chết máy giữa đường

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe