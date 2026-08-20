Mưa lớn ở Hà Tĩnh, nước thượng nguồn cuồn cuộn đổ về, nhiều tuyến đường bị ngập

TPO - Mưa lớn kéo dài từ chiều 19/8 đến ngày 20/8 khiến nhiều khu vực ở Hà Tĩnh xuất hiện ngập cục bộ, sạt lở, ảnh hưởng đến giao thông, đời sống người dân.
Xã Hồng Lộc cũng ghi nhận ngập cục bộ tại một số tuyến đường và khu dân cư, trong đó có khu vực thôn Quan Nam. Chính quyền địa phương đã trực tiếp kiểm tra, nắm tình hình và chỉ đạo triển khai các phương án ứng phó.
Công an xã Can Lộc cùng lực lượng an ninh, trật tự ở cơ sở hỗ trợ người dân kê cao, di chuyển tài sản đến nơi an toàn khi nước lũ tràn vào nhà.