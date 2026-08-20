Mưa lớn ở Hà Tĩnh, nước thượng nguồn cuồn cuộn đổ về, nhiều tuyến đường bị ngập

TPO - Mưa lớn kéo dài từ chiều 19/8 đến ngày 20/8 khiến nhiều khu vực ở Hà Tĩnh xuất hiện ngập cục bộ, sạt lở, ảnh hưởng đến giao thông, đời sống người dân.