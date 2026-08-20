Ngoại trưởng Vương Nghị thúc giục Hàn Quốc không chọn phe, duy trì chính sách thân thiện với Trung Quốc

TPO - Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị kêu gọi Hàn Quốc không chọn phe giữa Bắc Kinh và Washington, đồng thời cho rằng Mỹ nên từ bỏ chính sách "thù địch" đối với Triều Tiên để xoa dịu căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên.

Theo hãng thông tấn nhà nước Trung Quốc Tân Hoa Xã, ông Vương đã đưa ra những phát biểu này trong cuộc gặp với Cố vấn An ninh Quốc gia Hàn Quốc Wi Sung-lac tại Seoul vào ngày 20/8. Tại đây, ông cũng đã có cuộc hội đàm với Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung.

"Giải pháp căn bản cho tình trạng căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên nằm ở việc giải quyết các nguyên nhân gốc rễ của vấn đề và thúc giục Mỹ từ bỏ chính sách thù địch đối với Triều Tiên”, Tân Hoa Xã dẫn lời ông Vương cho biết.

Theo Ngoại trưởng Vương Nghị, Trung Quốc hy vọng Hàn Quốc sẽ "đạt được sự tự chủ chiến lược thực sự, tránh đối đầu phe phái hay chọn bên, đồng thời phát triển quan hệ song song và không mâu thuẫn với các cường quốc, bao gồm cả Trung Quốc và Mỹ".

"Trung Quốc rất vui mừng khi thấy bán đảo Triều Tiên hướng tới chung sống hòa bình giữa Seoul và Bình Nhưỡng”, ông Vương nói với ông Wi, đồng thời kêu gọi nối lại đối thoại và khôi phục lòng tin.

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung và Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị. (Ảnh: Yonhap)

Trong cuộc hội đàm riêng với Tổng thống Lee Jae Myung, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị hối thúc Seoul duy trì chính sách thân thiện với Trung Quốc, cho rằng quan hệ song phương đã "phục hồi hoàn toàn" và đạt được những tiến triển tích cực trong năm nay.

"Một chính sách hợp lý, thực tế và tích cực đối với Trung Quốc hoàn toàn phù hợp với lợi ích của Hàn Quốc cũng như xu thế của thời đại", ông nói.

Theo Tân Hoa Xã, ông Vương cũng kêu gọi sớm hoàn tất giai đoạn hai của các cuộc đàm phán về hiệp định thương mại tự do với Hàn Quốc, đồng thời cho rằng hai nước cần thúc đẩy hội nhập kinh tế khu vực trong bối cảnh nền kinh tế toàn cầu ngày càng bị chia rẽ và chủ nghĩa bảo hộ thương mại đang gia tăng.

Những tuyên bố này được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 19/8 cho biết ông dự định gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un vào cuối năm 2026, đồng thời nói thêm rằng quốc gia châu Á này đang sở hữu 57 đầu đạn hạt nhân "cực kỳ mạnh mẽ".

Ông Trump cũng đã chỉ đạo các quan chức Lầu Năm Góc rút ngắn thời gian tập trận chung với Hàn Quốc, viện dẫn "mối quan hệ rất tốt đẹp" giữa ông và ông Kim.

Mỹ vẫn duy trì lập trường Triều Tiên phi hạt nhân hóa, điều mà Bình Nhưỡng luôn kiên quyết bác bỏ.

Chính phủ và lực lượng tuần duyên Nhật Bản cho biết Triều Tiên đã phóng một vật thể nghi là tên lửa đạn đạo về phía biển vào ngày 20/8.