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Hà Nội chuẩn bị kịch bản 'chống tê liệt' giao thông khi mưa cực đoan

Phùng Linh

TPO - Trước nguy cơ mưa lớn gây úng ngập diện rộng, Sở Xây dựng Hà Nội xây dựng các kịch bản phân luồng, điều tiết giao thông linh hoạt, dự kiến toàn thành phố có thể xuất hiện tới 220 điểm ngập khi mưa vượt 100 mm/giờ và 49 vị trí trọng điểm phải áp dụng mức ứng phó tối đa.

Trước nguy cơ mưa bão cực đoan gây ngập diện rộng, Sở Xây dựng Hà Nội vừa ban hành phương án điều tiết, phân luồng giao thông với 3 kịch bản chi tiết theo từng mức lượng mưa thực tế năm 2026, nhằm hạn chế ùn tắc và bảo đảm an toàn cho người dân.

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Hàng trăm phương tiện chuyên dụng và lực lượng phản ứng nhanh sẵn sàng ứng phó kịch bản mưa cực đoan trên 100mm/giờ.

Cụ thể, với lượng mưa trung bình từ 50-70 mm/giờ, toàn thành phố ước tính xuất hiện 14 điểm úng ngập, gồm 12 điểm trên các trục đường chính do thành phố quản lý và 2 điểm thuộc các tuyến do xã, phường quản lý. Cơ quan chức năng dự kiến bố trí 36 bộ biển cảnh báo, 6 bộ rào chắn cùng lực lượng túc trực điều tiết tại hiện trường. Khi lượng mưa tăng lên mức từ 70-100 mm/giờ, số điểm ngập có thể tăng vọt lên 84 điểm; trong đó có 23 vị trí ngập sâu cần bố trí rào chắn, biển báo và huy động liên ngành ứng trực điều tiết.

Đáng chú ý, ở kịch bản cực đoan nhất khi lượng mưa vượt 100 mm/giờ, Hà Nội dự kiến có thể đối mặt với 220 điểm úng ngập. Con số này bao gồm 126 điểm trên các tuyến đường trục chính và 94 điểm thuộc các tuyến đường xã, phường. Để ứng phó với tình huống này, thành phố dự kiến huy động gần 450 biển cảnh báo, 98 bộ rào chắn và gần 200 nhân sự trực tiếp chốt chặn, điều hành giao thông tại các nút thắt trọng điểm.

Quy trình ứng phó ngoài hiện trường cũng được chuẩn hóa cụ thể theo từng mức nước ngập thực tế. Tại các vị trí ngập dưới 10 cm, cơ quan chức năng cập nhật thông tin liên tục để người dân chủ động hành trình. Khi nước ngập trên 10 cm, biển cảnh báo nguy hiểm sẽ được đặt ở hai đầu tuyến.

Đối với mức ngập trên 20 cm, lực lượng chức năng trực tiếp đứng tại hiện trường để hướng dẫn dòng xe. Đặc biệt, khi mực nước vượt quá 30 cm, toàn bộ tuyến đường sẽ được dựng rào chắn, cắm biển cấm và biển hướng dẫn lộ trình thay thế, không để người và phương tiện đi vào khu vực nguy hiểm.

Song song với việc phân luồng, thành phố chuẩn bị sẵn sàng phương tiện ứng trực gồm 4 ca nô, 4 xuồng máy, 20 xe tải, 5 xe cẩu tự hành, gần 20 máy xúc, máy san cùng hệ thống máy phát điện và máy bơm dã chiến. Đồng thời, 10 xe buýt hỗ trợ vận chuyển người dân, 34 xe cứu hộ giao thông chuyên dụng và khoảng 300 công nhân quản lý đường bộ luôn trong tư thế sẵn sàng cứu hộ các xe chết máy và xử lý sự cố.

Công an TP Hà Nội sẽ phối hợp điều tiết từ xa, trong khi chính quyền các xã, phường chịu trách nhiệm kiểm tra, khơi thông các miệng cống, hố ga bị rác bịt kín nhằm giảm thiểu tối đa thiệt hại và nguy cơ mất an toàn khi mưa bão đổ bộ.

Phùng Linh
#Hà Nội #giao thông #ngập lụt #kịch bản mưa #ứng phó #điều tiết giao thông #bão

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