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Hà Nội: Lấy ý kiến người dân về Khu đô thị đa mục tiêu tại bãi sông Hồng

Trần Hoàng

TPO - Khu đô thị Đa mục tiêu phường Lĩnh Nam có quy mô khoảng 169,07ha do Công ty Cổ phần Tập đoàn Tương lai Sông Hồng lập quy hoạch vừa được niêm yết công khai lấy ý kiến người dân.

UBND phường Lĩnh Nam vừa thông báo niêm yết công khai phương án Quy hoạch chi tiết Khu đô thị Đa mục tiêu, Khu đô thị Định cư và một phần cụm công viên tại bãi sông phường Lĩnh Nam, tỷ lệ 1/500, để lấy ý kiến các cơ quan, tổ chức và cộng đồng dân cư có liên quan.

Trong đó, Khu đô thị Đa mục tiêu phường Lĩnh Nam có quy mô khoảng 169,07ha. Cơ quan lập quy hoạch (nhà đầu tư) là Công ty Cổ phần Tập đoàn Tương lai Sông Hồng.

Khu đô thị Định cư và một phần cụm công viên tại bãi sông phường Lĩnh Nam thuộc Dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng có quy mô khoảng 98,5ha đối với khu đô thị Định cư và khoảng 80,7ha đối với cụm công viên tại bãi sông. Cơ quan lập quy hoạch (nhà đầu tư) là Liên danh Công ty Cổ phần Đầu tư địa ốc Đại Quang Minh - Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Hải - Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát.

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Vị trí dự án cùng các tuyến đường dự kiến quy hoạch

Việc lập và công khai các đồ án quy hoạch được thực hiện trong bối cảnh Hà Nội đang triển khai Dự án đầu tư Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng.

Đối với Khu đô thị Đa mục tiêu phường Lĩnh Nam, UBND thành phố đã phê duyệt Đề án Khu đô thị Đa mục tiêu trên địa bàn thành phố tại Quyết định số 2636/QĐ-UBND ngày 25/5/2026. Ngày 11/8/2026, UBND thành phố ban hành Quyết định số 4189/QĐ-UBND phê duyệt Công ty Cổ phần Tập đoàn Tương lai Sông Hồng là nhà đầu tư thực hiện dự án.

Các địa điểm công khai gồm trụ sở UBND phường Lĩnh Nam, địa chỉ 669 đường Lĩnh Nam và trụ sở Hợp tác xã Khuyến Lương; đồng thời được đăng tải trên hệ thống cổng thông tin điện tử phường và phát thanh trên hệ thống loa truyền thanh phường.

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Mối liên hệ vùng và các dự án lân cận

Thời gian công khai, lấy ý kiến được thực hiện từ ngày 18/8/2026. Theo quy định tại khoản 7 Điều 37 Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn, thời gian lấy ý kiến cộng đồng dân cư ít nhất 20 ngày và không quá 30 ngày kể từ ngày công khai nội dung lấy ý kiến.

Trần Hoàng
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