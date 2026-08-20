Tòa Diamond đầu tiên tại The Sunrise Bay sắp ra mắt, khai mở chuẩn sống hạng sang bên vịnh di sản

Sau thời gian dài thị trường miền Bắc chủ yếu đón nhận các dòng căn hộ Sapphire+ và Ruby, sự xuất hiện của quần thể cao tầng The Sunrise Bay tại Vinhomes Global Gate Hạ Long chính thức đánh dấu sự trở lại của chuẩn sống Diamond. Đây là dòng căn hộ hạng sang bên bờ vịnh di sản, được nâng cấp toàn diện từ vị trí, tầm nhìn đến tiêu chuẩn bàn giao và hệ sinh thái trải nghiệm.

Hệ giá trị đa tầng định vị dòng căn hộ hạng sang

Trong tâm trí của nhiều khách hàng, Vinhomes Golden River tại khu Ba Son và Vinhomes Central Park tại Tân Cảng là những dấu mốc biểu tượng của bất động sản cao tầng Vinhomes tại TP.HCM. Một dự án đứng trên quỹ đất ven sông ở lõi trung tâm, một dự án mở ra đại cảnh quan sông Sài Gòn cùng hệ tiện ích đô thị quy mô lớn. Điểm chung không chỉ nằm ở những tòa tháp hiện đại hay lớp kính sang trọng trên mặt đứng, mà ở cách không gian sống được đặt vào một hệ giá trị đủ mạnh để trở thành biểu tượng phong cách sống thượng lưu.

Những dự án này giúp thị trường hiểu rằng tiêu chuẩn căn hộ hạng sang không thể chỉ đo đếm bằng danh sách thiết bị. Vị trí phải có khả năng định danh; tầm nhìn phải tạo giá trị thưởng lãm lâu dài; không gian chung phải đủ chỉn chu; vật liệu bàn giao phải giải quyết thực chất trải nghiệm; và dịch vụ vận hành phải gìn giữ được chất lượng sống theo năm tháng.

Trong thang sản phẩm của Vinhomes, Sapphire và Sapphire+ hướng tới nhịp sống hiện đại, linh hoạt; Ruby nâng chuẩn về hoàn thiện và trải nghiệm cao cấp; còn Diamond như dự án Vinhomes ở Ba Son được định vị ở lớp sản phẩm hạng sang. Nơi đây, vị trí, mật độ, cảnh quan, tiêu chuẩn bàn giao và tiện ích cùng được tuyển chọn ở cấp độ khắt khe nhất. Vì vậy, việc The Sunrise Bay tại Vinhomes Global Gate Hạ Long ra mắt mang ý nghĩa bước ngoặt: thị trường phía Bắc đón nhận một sản phẩm Diamond được định vị rõ ràng và nâng tầm vượt bậc.

The Sunrise Bay: Phiên bản Diamond được nâng cấp bên vịnh kỳ quan

Nếu Vinhomes Golden River và Vinhomes Central Park gắn căn hộ hạng sang với sông và lõi đô thị TP.HCM, The Sunrise Bay đặt chuẩn sống ấy vào một bối cảnh khác: cửa ngõ Vinhomes Global Gate Hạ Long, bên vịnh di sản và liền kề hạ tầng TOD theo quy hoạch.

Năm tòa tháp cao 25 tầng được tổ chức thành hai miền sống Golf Bay và Forest Bay. Trong đó Golf Bay 2 là tòa ra mắt đầu tiên, hướng tầm nhìn về bộ 3 sân golf top đầu thế giới rộng 231,8 ha.

The Sunrise Bay gồm 5 tòa tháp Diamond, được tổ chức thành hai miền sống Golf Bay và Forest Bay.

Chất Diamond trước hết hiện diện ở lớp hoàn thiện bên trong căn hộ. Hệ kính Low-E được nâng cấp từ cấu hình hai lớp từng xuất hiện ở một số sản phẩm cao cấp trước đây lên ba lớp tại The Sunrise Bay, nhằm mở rộng tầm nhìn và đón sáng nhưng vẫn hỗ trợ kiểm soát nhiệt truyền vào không gian sống. Căn hộ còn được bàn giao với điều hòa âm trần hai chiều, hệ bếp liền tường cùng thiết bị từ thương hiệu uy tín hàng đầu thế giới, thiết bị phòng tắm cao cấp, nước nóng trung tâm, cửa chính chống cháy kết hợp khóa vân tay, sàn gỗ và trần thạch cao.

Chuẩn sống hạng sang tiếp tục được nối dài ra ngoài cánh cửa căn hộ. Mỗi tòa có 6 thang máy, gồm 5 thang khách và 1 thang phục vụ phòng cháy chữa cháy; hành lang rộng 1,8 m. Tầng hầm liên hoàn được tổ chức trên mặt bằng khoảng 4,3 ha, kết nối các lõi tòa nhà theo thiết kế và tạo điều kiện cho việc tổ chức luồng xe, kiểm soát, khai thác tập trung.

Kính Low-E ba lớp, điều hòa âm trần hai chiều và hệ thiết bị cao cấp góp phần hoàn thiện trải nghiệm sống Diamond tại The Sunrise Bay

Giá trị khác biệt còn đến từ hệ sinh thái bao quanh. Cư dân có thể kết nối trực tiếp với quần thể golf, Làng Đại học quy mô 189 ha dự kiến phục vụ 76.000 sinh viên với 15 trường đại học nằm trong Công viên Tri thức Toàn cầu 692 ha, VinWonders 81 ha, Outlet hàng hiệu 6 ha, Vincom Mega Mall cùng mạng lưới ẩm thực, mua sắm, giải trí được quy hoạch trong siêu đô thị. Đây là phần “nâng cấp” quan trọng của The Sunrise Bay giúp căn hộ không đứng riêng lẻ, mà trở thành tâm mạch của thành phố toàn cầu.

Tòa Golf Bay 2 ra mắt đầu tiên, hướng về sân golf 231,8 ha và thụ hưởng hệ sinh thái tri thức, thương mại, giải trí của siêu đô thị.

Sự tương đồng của The Sunrise Bay với Vinhomes Golden River và Vinhomes Central Park nằm ở triết lý phát triển một biểu tượng cao tầng, từ vị trí, cảnh quan, chất lượng bàn giao và vận hành. Còn dấu ấn riêng của The Sunrise Bay là toạ độ tâm mạch bên vịnh kỳ quan, tầm nhìn sân golf và mảng xanh thiên nhiên khoáng đạt, cùng một hệ sinh thái tri thức, nghỉ dưỡng, giải trí có quy mô quốc tế.

Trong đó, với toà Golf Bay 2 sắp ra mắt, chuẩn Diamond trở lại không phải bằng việc lặp lại một công thức cũ, mà bằng một phiên bản nâng cấp hơn đáp ứng mọi tiêu chuẩn sống khắt khe của giới thượng lưu thời đại mới.