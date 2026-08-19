Tập đoàn BRG thuộc Top 4 doanh nghiệp bất động sản đóng góp ngân sách lớn nhất Việt Nam

Tập đoàn BRG nộp ngân sách gần 13.200 tỷ đồng thông qua Công ty CP Đầu tư Phát triển TP Thông minh Bắc Hà Nội (NHSC) - là công ty đứng thứ tư trong nhóm doanh nghiệp bất động sản đóng góp ngân sách lớn nhất Việt Nam theo VNTAX 2026.

Tập đoàn BRG đóng góp gần 13.200 tỷ đồng vào ngân sách quốc gia

Theo Vietnam Largest Taxpayers – VNTAX 2026, Tập đoàn BRG đứng thứ tư trong Top 20 doanh nghiệp bất động sản nộp ngân sách lớn nhất Việt Nam và thuộc nhóm bốn doanh nghiệp có mức thực nộp vượt 10.000 tỷ đồng trong niên độ tài chính 2025.

Tập đoàn BRG đóng góp gần 13.200 tỷ đồng vào ngân sách quốc gia.

VNTAX 2026 được xây dựng trên cơ sở số thực nộp, bao gồm thuế, phí, tiền sử dụng đất, tiền thuê đất và các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định. Dữ liệu được tổng hợp từ nguồn công khai, báo cáo tài chính và thông tin do doanh nghiệp cung cấp, qua đó phản ánh quy mô đóng góp thực tế của cộng đồng doanh nghiệp đối với ngân sách quốc gia.

Kết quả của Tập đoàn BRG được ghi nhận thông qua Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thành phố Thông minh Bắc Hà Nội (NHSC), Công ty liên doanh giữa Tập đoàn BRG và Tập đoàn Sumitomo của Nhật Bản.

Dự án Đô thị thông minh Bắc Hà Nội được quy hoạch với sáu nhóm giải pháp gồm năng lượng thông minh, quản trị thông minh, đời sống thông minh, sức khỏe – học tập thông minh, di chuyển thông minh và kinh tế thông minh. Điểm nhấn là tòa tháp 108 tầng cùng hệ thống hạ tầng, thương mại, dịch vụ và không gian sống được phát triển theo tiêu chuẩn quốc tế. Dự án đặt mục tiêu kiến tạo một đô thị xanh, hiện đại, vận hành hiệu quả và là đô thị trung hòa carbon đầu tiên tại Việt Nam cũng như trong khu vực.

Từ nguồn thu ngân sách đến động lực phát triển mới của Thủ đô

Khoản đóng góp gần 13.200 tỷ đồng thể hiện năng lực thực thi, tinh thần thượng tôn pháp luật và trách nhiệm của Tập đoàn BRG đối với đất nước. Nguồn thu ngân sách từ hoạt động của doanh nghiệp tiếp tục được phân bổ cho đầu tư hạ tầng, giáo dục, y tế, an sinh xã hội và các nhiệm vụ phát triển quốc gia.

Dự án Thành phố thông minh Bắc Hà Nội.

Nằm trên trục kết nối trung tâm Hà Nội với sân bay quốc tế Nội Bài và các hành lang kinh tế phía Bắc, dự án được định hướng trở thành một cực đô thị – tài chính – thương mại mới tại khu vực Bắc sông Hồng. Sự hiện diện của dự án góp phần mở rộng không gian phát triển, giảm áp lực cho khu vực nội đô và thúc đẩy mô hình đô thị đa cực theo định hướng quy hoạch Thủ đô.

Vị trí Top 4 doanh nghiệp bất động sản nộp ngân sách lớn nhất Việt Nam là sự ghi nhận cụ thể đối với năng lực triển khai dự án và trách nhiệm quốc gia của Tập đoàn BRG. Thông qua Thành phố Thông minh Bắc Hà Nội, Tập đoàn BRG đang góp phần tạo dựng một động lực tăng trưởng mới cho Thủ đô, đồng hành cùng tiến trình hiện đại hóa đô thị và phát triển bền vững của Việt Nam.