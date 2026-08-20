Lâm Đồng sắp có nhà ở xã hội gần 6.700 căn hộ

TPO - Tỉnh Lâm Đồng vừa thông qua chủ trương đầu tư dự án nhà ở xã hội tại xã Đức Trọng với quy mô khoảng 6.656 căn hộ, tổng vốn gần 5.979 tỷ đồng. Đây là dự án nhà ở xã hội lớn nhất tỉnh, dự kiến đáp ứng nhu cầu chỗ ở cho hơn 12.600 người.

Ngày 20/8, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng vừa thông qua chủ trương đầu tư dự án nhà ở xã hội tại lô đất 20.2 thuộc Quy hoạch chi tiết Khu trung tâm hành chính, quảng trường huyện Đức Trọng cũ.

Theo đó, dự án có diện tích khoảng 11,4ha nằm ở xã Đức Trọng, được đầu tư xây dựng khu nhà ở xã hội để bán và cho thuê mua theo quy định.

Phối cảnh dự án nhà ở xã hội lớn nhất tỉnh Lâm Đồng.

Theo phương án được phê duyệt, dự án gồm 2 cụm công trình với tổng cộng 20 tòa nhà cao 19 tầng, không có tầng hầm. Trong đó, cụm công trình 1 gồm 4 tòa, mỗi tòa khoảng 256 căn; cụm công trình 2 gồm 16 tòa, mỗi tòa khoảng 352 căn.

Tổng diện tích sàn xây dựng dự kiến khoảng 598.540m². Trong 6.656 căn nhà ở xã hội, khoảng 5.990 căn được bố trí để bán và 666 căn cho thuê mua. Dự án cũng có khoảng 37.852m² sàn thương mại để bán và cho thuê mua. Quy mô dân số dự kiến khoảng 12.648 người.

Tổng vốn đầu tư dự án khoảng 5.979 tỷ đồng, trong đó vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư tương đương 20%. Dự án có thời hạn hoạt động 50 năm. Thời gian thực hiện dự kiến 30 tháng, trong đó hoàn thành trong 24 tháng kể từ khi cơ quan có thẩm quyền ban hành quyết định giao đất, cho thuê đất hoặc chuyển mục đích sử dụng đất.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng yêu cầu UBND tỉnh tiếp tục rà soát, hoàn chỉnh hồ sơ dự án, đặc biệt là khả năng đáp ứng của hệ thống hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội. Các hạng mục hạ tầng phải được tính toán đồng bộ với quy mô dân số, phù hợp quy hoạch và bảo đảm tính khả thi khi dự án đi vào hoạt động.

Nếu được triển khai đúng tiến độ, dự án sẽ bổ sung 6.656 căn nhà ở xã hội, góp phần giải quyết chỗ ở cho hơn 12.600 người tại Lâm Đồng.

Giai đoạn 2026-2030, Lâm Đồng đặt mục tiêu hoàn thành 17.219 căn nhà ở xã hội, cao hơn khoảng 4.000 căn so với chỉ tiêu Trung ương giao. Ngoài dự án tại xã Đức Trọng, tỉnh đang định hướng phát triển thêm các khu nhà ở xã hội tại Nam sông Đa Nhim, khu Trại Mát và phường Xuân Trường - Đà Lạt.