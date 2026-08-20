Nga tập kích nhà máy sản xuất UAV, tên lửa của Ukraine

TPO - Nga tiến hành đợt tập kích quy mô lớn bằng tên lửa và máy bay không người lái nhằm vào nhiều cơ sở sản xuất, lắp ráp máy bay không người lái (UAV) và linh kiện tên lửa tại Kiev.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết, sáng 20/8, quân đội nước này đã tiến hành một cuộc tập kích quy mô lớn nhằm vào các cơ sở công nghiệp và quân sự tại Kiev và vùng lân cận. Cuộc tấn công được thực hiện bằng tên lửa phóng từ mặt đất, trên không, trên biển cùng máy bay không người lái (UAV).

Theo Bộ Quốc phòng Nga, một cơ sở công nghiệp thuộc nhà sản xuất vũ khí Fire Point đã bị đánh trúng. Cơ sở này được cho là sản xuất linh kiện cho UAV tầm trung và tầm xa, đồng thời lắp ráp và lưu trữ các bộ phận động cơ đẩy dành cho tên lửa hành trình Flamingo.

Nga phóng tên lửa đạn đạo vào các mục tiêu ở Kiev. Nguồn: X

Một mục tiêu khác là nhà máy hàng không Antonov, nơi Nga cáo buộc Ukraine thiết kế và sản xuất UAV cánh cố định tầm xa An-196 Liutyi cùng nhiều loại UAV khác.

Nga cũng cho biết đã đánh trúng một nhà kho lớn chuyên sản xuất và lưu trữ UAV, một nhà máy lắp ráp hàng không và một kho vũ khí chứa bom, mìn chống tăng cùng đạn dược dành cho UAV Baba Yaga tại Kiev.

Tại vùng Kiev, tên lửa và UAV Nga được cho là đã tập kích trung tâm hậu cần Martusovka, cơ sở được sử dụng để lưu trữ và phân phối hàng hóa lưỡng dụng, trong đó có các mặt hàng phục vụ sản xuất UAV và hệ thống tác chiến điện tử.

Một kho nhiên liệu tại thị trấn Brovary, phía đông Kiev, cũng bị phá hủy. Theo phía Nga, kho này có sức chứa tới 8.000 m³ nhiên liệu dành cho quân đội Ukraine.

Trong khi đó, Bộ Tình trạng Khẩn cấp Ukraine cho biết vụ tập kích khiến ít nhất 12 người thiệt mạng và hơn 30 người bị thương.

Không quân Ukraine cho biết Nga đã phóng 44 tên lửa hành trình, hai tên lửa Banderol và 168 UAV trong đợt tấn công. Ukraine tuyên bố đánh chặn 39 tên lửa hành trình, 2 tên lửa Banderol và 145 UAV. Cơ quan này không công bố số lượng tên lửa đạn đạo hoặc tên lửa siêu thanh được phóng và đánh chặn. Theo Ukraine, các cuộc tấn công của Nga đã nhằm vào 28 địa điểm.

Ở chiều ngược lại, Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng phòng không nước này đã phá hủy 726 UAV Ukraine trong đêm tại 20 khu vực. Moscow cáo buộc Kiev gia tăng các cuộc tấn công bằng UAV nhằm vào cơ sở hạ tầng dân sự và khu dân cư trên lãnh thổ Nga.

Nga khẳng định các đợt tập kích nhằm vào Ukraine chỉ nhắm đến các mục tiêu quân sự và cơ sở hạ tầng hỗ trợ lực lượng Kiev, đồng thời được thực hiện để đáp trả các cuộc tấn công bằng UAV của Ukraine.



Đợt tập kích mới diễn ra trong bối cảnh Ukraine đang đối mặt với tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng tên lửa đánh chặn cho hệ thống phòng không Patriot. Đây là một trong những hệ thống hiếm hoi của Ukraine có khả năng đối phó hiệu quả với tên lửa đạn đạo. Nga được cho là đã tận dụng tình trạng này để gia tăng số lượng tên lửa sử dụng trong các đợt tập kích quy mô lớn nhằm vào Ukraine.