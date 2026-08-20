Máy bay CASA-295 đưa 7.104 mẫu hài cốt liệt sĩ từ TPHCM ra Hà Nội để xác định danh tính

TPO - Theo kế hoạch, 7.014 mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ sẽ được vận chuyển bằng máy bay CASA-295 của Quân chủng Phòng không - Không quân, từ sân bay Tân Sơn Nhất, TPHCM đến sân bay quân sự Gia Lâm, vào sáng mai (21/8).

Chiều 20/8, Bộ Tư lệnh TPHCM cùng Sư đoàn Không quân 370 (Quân chủng Phòng không - Không quân) tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch phối hợp tổ chức vận chuyển, bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN để xác định danh tính liệt sĩ.

Phát biểu tại hội nghị, Đại tá Nguyễn Đình Chuẩn - Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh TPHCM - khẳng định việc vận chuyển, bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN không chỉ là nhiệm vụ chuyên môn mà trước hết là nhiệm vụ chính trị đặc biệt, mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện trách nhiệm, tình cảm và sự tri ân của Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân thành phố đối với các Anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Đại tá Nguyễn Đình Chuẩn thông tin tại hội nghị. Ảnh: Ngô Tùng

Đại tá Chuẩn cho biết, Bộ Tư lệnh TPHCM đã chủ động tham mưu, phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương triển khai đồng bộ công tác rà soát, lấy mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ. Đến nay, TPHCM đã hoàn thành 100% công tác lấy mẫu tại các nghĩa trang liệt sĩ để phục vụ giám định ADN.

Theo Đại tá Nguyễn Đình Chuẩn, ngay khi xác định số mẫu đủ tiêu chuẩn, Bộ Tư lệnh TPHCM đã chủ động nghiên cứu, đề xuất phương án vận chuyển bằng đường không; báo cáo và tích cực hiệp đồng với các cơ quan, đơn vị liên quan.

“Các mẫu sinh phẩm được niêm phong, đóng gói trong các thùng chuyên dụng sẽ được vận chuyển bằng máy bay vận tải quân sự CASA-295 của Quân chủng Phòng không - Không quân từ Ga quân sự, Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất đến Sân bay quân sự Gia Lâm; sau đó vận chuyển đến Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam để giám định ADN”, Đại tá Chuẩn thông tin.

Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh TPHCM nêu rõ: Việc sử dụng máy bay quân sự để thực hiện nhiệm vụ có ý nghĩa rất thiết thực. Theo đó, với số lượng mẫu lớn, yêu cầu quản lý nghiêm ngặt và khoảng cách vận chuyển dài, phương án này giúp rút ngắn đáng kể thời gian, hạn chế các khâu trung chuyển, nâng cao mức độ an toàn và bảo đảm tính liên tục trong quản lý, bàn giao mẫu, tạo điều kiện để cơ quan chuyên môn sớm triển khai giám định.

Đây cũng là hành trình tri ân, đưa những phần hài cốt của các liệt sĩ đến gần hơn với cơ hội được xác định danh tính.

“Với trách nhiệm và tình cảm đối với những người đã hy sinh vì Tổ quốc, chúng ta xác định: Làm nhanh hơn một ngày là thân nhân liệt sĩ bớt đi một ngày chờ đợi; xác định thêm được một danh tính là thêm một gia đình có cơ hội tìm lại tên và phần mộ của người thân. Đó là hành động cụ thể tiếp tục gìn giữ và lan tỏa đạo lý ‘Uống nước nhớ nguồn’, ‘Đền ơn đáp nghĩa’, thể hiện trách nhiệm của thế hệ hôm nay đối với những người đã hiến dâng xương máu cho độc lập, tự do, hòa bình và thống nhất của Tổ quốc”, Đại tá Nguyễn Đình Chuẩn nhấn mạnh.

Cán bộ, chiến sĩ thực hiện lấy mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ TPHCM. Ảnh: Mạnh Thắng

Theo kế hoạch, 7.014 mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ sẽ được vận chuyển bằng máy bay CASA-295 của Quân chủng Phòng không - Không quân. Trước khi vận chuyển, các cơ quan, đơn vị tiến hành lễ dâng hoa, dâng hương và thực hiện nghi thức di chuyển các mẫu hài cốt liệt sĩ lên máy bay, tại Ga quân sự, Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất vào lúc 7h30 sáng 21/8. Dự kiến, máy bay xuất phát tại TPHCM lúc 9h sáng và hạ cánh tại Sân bay quân sự Gia Lâm, TP Hà Nội lúc 12h trưa cùng ngày. Tiếp đó, các đơn vị sẽ đưa các mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ đến Trung tâm Giám định ADN thuộc Khu nghiên cứu và triển khai công nghệ cao (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam).

Sẵn sàng cho hành trình tri ân

Các đơn vị thuộc Bộ Tư lệnh TPHCM và Quân chủng Phòng không - Không quân đã sẵn sàng cho nhiệm vụ đặc biệt ngày 21/8.

Đại tá Lê Văn Hợi - Chính ủy Sư đoàn 370 - nhấn mạnh việc tổ chức vận chuyển, tiếp nhận và bàn giao được thực hiện với tinh thần, trách nhiệm cao nhất, chu đáo và trang trọng nhất, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”, sự tri ân sâu sắc đối với các Anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

“Sư đoàn 370 đã xây dựng kế hoạch chi tiết, tổ chức giao nhiệm vụ "rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm" cho từng cơ quan, đơn vị, đồng thời chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng của Bộ Tư lệnh TPHCM để thống nhất nội dung, phương án và triển khai ngay các công việc, đảm bảo khoa học, chặt chẽ, an toàn và đúng quy định”, Đại tá Hợi nêu.

Thượng tá Phạm Đức Trung - Phó Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn Không quân 918 - bày tỏ sự vinh dự khi Lữ đoàn được giao nhiệm vụ vận chuyển các mẫu sinh phẩm từ TPHCM đến TP Hà Nội. “Chúng tôi nhận thức sâu sắc rằng mỗi một mẫu sinh phẩm được vận chuyển đi là một niềm hy vọng của mỗi gia đình liệt sĩ, là niềm mong mỏi của nhân dân cũng như sự tri ân của chúng tôi đối với các thế hệ đi trước đã hy sinh vì Tổ quốc”, Thượng tá Trung bày tỏ.