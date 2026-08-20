Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú sắp thăm chính thức Singapore

TPO - Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú sẽ thăm chính thức Singapore, đồng chủ trì Đối thoại chiến lược Việt Nam - Singapore lần thứ nhất giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Hành động Nhân dân Singapore từ ngày 24 – 25/8.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú. Ảnh: TTXVN

Bộ Ngoại giao cho biết, chuyến thăm diễn ra theo lời mời của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Hành động Nhân dân Singapore.

Cơ chế Đối thoại chiến lược giữa Đảng Cộng Sản Việt Nam và Đảng Hành động Nhân dân Singapore được thiết lập vào tháng 5 vừa qua, nhân chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến Singapore.

Singapore là đối tác thương mại lớn thứ 4 của Việt Nam trong ASEAN và thứ 14 trên thế giới. Việt Nam là đối tác thương mại thứ 4 của Singapore trong ASEAN và thứ 11 trên thế giới. Năm 2025, trao đổi thương mại song phương đạt 10,69 tỷ USD, tăng 12,5% so với năm 2024.

Tính đến cuối tháng 3 năm nay, các nhà đầu tư Singapore có 4.495 dự án còn hiệu lực, với tổng vốn đăng ký gần 96,4 tỷ USD, đứng thứ 2/154 quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư tại Việt Nam.

Ở chiều ngược lại, các nhà đầu tư Việt Nam đã đầu tư sang Singapore 201 dự án, với tổng vốn đăng ký hơn 688,8 triệu USD.