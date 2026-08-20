Không cơ học hóa điểm số, văn bằng thành tiêu chuẩn duy nhất để quyết định nhân sự

TPO - Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, cần kết nối đào tạo với quy hoạch, sử dụng, đánh giá cán bộ nhưng không cơ học hóa điểm số, văn bằng thành tiêu chuẩn duy nhất để quyết định nhân sự.

Chiều 20/8, tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đoàn công tác của Trung ương đã thăm và làm việc với lãnh đạo chủ chốt Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

Nhận diện sớm những vấn đề chưa có tiền lệ và những biến đổi tác động đến đất nước

Sau khi nghe báo cáo, các ý kiến phát biểu, kết luận buổi làm việc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, phải đánh giá đúng kết quả, nhìn thẳng vào những hạn chế; xác định rõ vị trí, sứ mệnh và yêu cầu phát triển Học viện trong giai đoạn mới.

Học viện phải thực hiện đầy đủ, đồng bộ và ngày càng nâng cao chất lượng các chức năng, nhiệm vụ được giao; xứng tầm với trường Đảng Trung ương, trung tâm quốc gia về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý; nghiên cứu lý luận chính trị, khoa học lãnh đạo, quản lý hành chính, quản lý nhà nước và quản trị công.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Ảnh: TTXVN.



Mỗi lĩnh vực phải tạo ra những sản phẩm có giá trị lý luận, thực tiễn, trực tiếp phục vụ công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và đội ngũ cán bộ; tổ chức thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách. Các chức năng phải được kết nối thành một chỉnh thể, tạo sức mạnh tổng hợp về tri thức, lý luận và thực tiễn.

Học viện phải nâng cao mạnh mẽ năng lực nghiên cứu, dự báo và tư vấn chiến lược; chủ động tổng kết những vấn đề lớn, phát hiện xu hướng mới, nhận diện sớm những vấn đề chưa có tiền lệ và những biến đổi tác động đến đất nước; cung cấp kịp thời luận cứ khoa học, lý luận, thực tiễn tin cậy cho việc hoạch định, hoàn thiện đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Học viện phải góp phần đào tạo ra đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, tư duy lý luận và tư duy chiến lược, năng lực lãnh đạo, quản trị, tổ chức thực hiện; đủ sức chuyển hóa đường lối thành kết quả cụ thể; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; chủ động, kiên quyết đấu tranh phản bác các luận điểm sai trái, thù địch.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị, phải đổi mới đồng bộ phương thức hoạt động, tạo chuyển biến rõ về chất lượng và hiệu quả; cần nâng tầm nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn, tư vấn chiến lược và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Không để thực tiễn đi quá xa rồi lý luận mới tổng kết; vấn đề đã thành điểm nghẽn rồi mới có chính sách chạy theo.

Tổ chức khoa học việc tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam, 40 năm thực hiện Cương lĩnh 1991 và chương trình đặc biệt giai đoạn 2026–2030. Mỗi nhiệm vụ cần tạo ra hệ sản phẩm học thuật: kiến nghị chính sách, dữ liệu, tình huống, học liệu; lấy tính mới, đúng, kịp thời, sức thuyết phục và mức độ được sử dụng làm thước đo.

Chống hình thức, gian lận học thuật, ngại tranh luận, né tránh vấn đề khó

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, phải đổi mới căn bản, toàn diện đào tạo, bồi dưỡng theo hướng phát triển sản phẩm và năng lực cán bộ. Chuyển từ "biết lý luận" sang "hiểu đúng, vững tin, vận dụng sáng tạo, hành động có trách nhiệm"; lấy lý luận làm nền tảng, bản lĩnh chính trị làm cốt lõi, năng lực tổ chức thực hiện làm yêu cầu trực tiếp, đạo đức và liêm chính làm chuẩn, lợi ích của nhân dân làm thước đo.

Học viện xây dựng khung năng lực theo cấp lãnh đạo, nhóm chức danh, vị trí việc làm. Đưa những vấn đề thật, tình huống khó, xung đột lợi ích và áp lực quyết định vào lớp học để giải quyết bằng tình huống, bằng giải pháp thực tiễn.

Trong mô hình “giảng viên-học viên đồng kiến tạo tri thức”, học viên đóng góp tri thức thực tiễn; giảng viên định hướng chính trị, phương pháp và neo chốt về lý luận. Kết nối đào tạo với quy hoạch, sử dụng, đánh giá cán bộ nhưng không cơ học hóa điểm số, văn bằng thành tiêu chuẩn duy nhất để quyết định nhân sự. Học tập suốt đời phải trở thành kỷ luật của tổ chức, thói quen của cán bộ; khắc phục việc học không đi đôi với làm.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước lưu ý, tổ chức lại phương thức vận hành để thống nhất tri thức, chính sách, đào tạo và thực tiễn. Xây dựng đội ngũ ngang tầm nhiệm vụ, xây dựng Đảng bộ và văn hóa trường Đảng tiêu biểu, mẫu mực. Đổi mới tuyển chọn, đánh giá, sử dụng, đãi ngộ theo phẩm chất, năng lực và sản phẩm, tác động; không bình quân, không chỉ dựa vào học hàm, học vị.

Đội ngũ giảng viên đi thực tế là rất quan trọng, tiếp tục đi đào tạo, học tập cũng rất quan trọng, để các nhà khoa học hiểu quá trình ra quyết định, cán bộ thực tiễn tham gia đào tạo, nghiên cứu. Học viện phải là hình mẫu về xây dựng Đảng, kỷ luật, liêm chính học thuật, đạo đức công vụ, sử dụng nguồn lực công, trách nhiệm giải trình; chống hình thức, gian lận học thuật, ngại tranh luận, né tránh vấn đề khó. Cán bộ, giảng viên phải đi đầu trong học tập suốt đời và nêu gương bằng chất lượng công việc.

Bên cạnh đó, phải tạo đột phá về dữ liệu, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo (AI) và quản trị thực thi. Chuyển đổi số phải tái thiết kế quản trị, nghiên cứu, học tập trên kiến trúc dữ liệu thống nhất; dữ liệu phải "đúng, đủ, sạch, sống", có nguồn gốc, chủ thể chịu trách nhiệm, được phân quyền và bảo vệ.