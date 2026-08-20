Huế thành lập Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

TPO - Từ ngày 1/9, TP. Huế sẽ có Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trên cơ sở hợp nhất Sở Văn hóa và Thể thao với Sở Du lịch.

Tại kỳ họp chuyên đề lần thứ ba HĐND TP. Huế khóa IX, nhiệm kỳ 2026-2031, diễn ra ngày 20/8, các đại biểu đã xem xét, thông qua nhiều nội dung về sắp xếp tổ chức bộ máy, trong đó có việc thành lập Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thuộc UBND thành phố.

Theo nghị quyết được thông qua, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch được thành lập trên cơ sở hợp nhất Sở Văn hóa và Thể thao với Sở Du lịch. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 1/9/2026.

Kỳ họp chuyên đề lần thứ ba HĐND TP. Huế khóa IX, nhiệm kỳ 2026-2031, thông qua nhiều nội dung về sắp xếp tổ chức bộ máy, trong đó có việc thành lập Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Ảnh: Hoàng Thành

Theo tờ trình của UBND TP. Huế, việc hợp nhất nhằm thực hiện chủ trương tinh gọn bộ máy, giảm đầu mối cơ quan chuyên môn, khắc phục tình trạng chồng chéo chức năng, nhiệm vụ và tập trung nguồn lực cho công tác quản lý đa ngành, đa lĩnh vực.

TP. Huế hiện là một trong 4 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương còn duy trì Sở Du lịch hoạt động độc lập. Theo đánh giá của UBND thành phố, việc tồn tại hai cơ quan quản lý riêng biệt trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch còn bộc lộ những hạn chế nhất định trong công tác quy hoạch, tổ chức sự kiện, bố trí nguồn lực tài chính và nhân sự.

Sau khi hợp nhất, cơ quan mới sẽ thực hiện quản lý thống nhất các lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch; đồng thời tăng cường liên kết giữa bảo tồn, phát huy giá trị di sản với phát triển du lịch, lễ hội và các hoạt động thể thao.

UBND TP. Huế cũng kỳ vọng việc hợp nhất sẽ tạo điều kiện tích hợp quy hoạch phát triển văn hóa - di sản với hệ thống tuyến, điểm du lịch và hạ tầng thể thao; xây dựng cơ sở dữ liệu dùng chung và tập trung đầu mối trong công tác xúc tiến du lịch, ngoại giao văn hóa.

Cũng tại kỳ họp, HĐND TP. Huế đã thông qua việc sắp xếp các Ban HĐND thành phố từ 4 Ban xuống còn 3 Ban gồm Ban Pháp chế, Ban Kinh tế - Ngân sách và Ban Văn hóa - Xã hội; kết thúc hoạt động của Ban Đô thị.

Toàn bộ chức năng, nhiệm vụ của Ban Đô thị được chuyển sang Ban Kinh tế - Ngân sách. Việc sắp xếp giúp giảm 25% số lượng Ban HĐND thành phố và giảm 3 vị trí chuyên trách, tương đương 21,4% số đại biểu HĐND hoạt động chuyên trách.

Sau khi thành lập và tổ chức lại các cơ quan chuyên môn, UBND TP. Huế có 13 cơ quan chuyên môn, trong đó có Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.