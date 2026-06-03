Đà Nẵng: Kiện toàn lãnh đạo chủ chốt xã Trà Tập

Tại kỳ họp thứ II HĐND xã Trà Tập khóa XIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031, các đại biểu đã thống nhất cao, bầu các chức danh lãnh đạo chủ chốt của địa phương

Ngày 2/6, Hội đồng nhân dân (HĐND) xã Trà Tập khóa XIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031 tổ chức kỳ họp thứ II nhằm xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng liên quan đến công tác tổ chức bộ máy và nhân sự lãnh đạo của địa phương.

Bí thư Đảng ủy xã Trà Tập Võ Như Toàn tặng hoa chúc mừng tân Chủ tịch HĐND Nguyễn Thị Thanh Tuyền

Tại kỳ họp, 100% đại biểu HĐND có mặt đã bỏ phiếu tán thành bầu bà Nguyễn Thị Thanh Tuyền, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã, giữ chức vụ Chủ tịch HĐND xã Trà Tập khóa XIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, bà Nguyễn Thị Thanh Tuyền bày tỏ niềm vinh dự khi được cử tri và các đại biểu HĐND xã tín nhiệm giao trọng trách mới. Tân Chủ tịch HĐND xã khẳng định sẽ cùng tập thể HĐND phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, nỗ lực thực hiện những cam kết trước cử tri và nhân dân.

Theo bà Tuyền, thời gian tới HĐND xã sẽ tập trung chỉ đạo thực hiện hiệu quả các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội hằng năm và giai đoạn 2026 - 2030; đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới gắn với phát triển nông nghiệp, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân.

Đồng thời, cụ thể hóa việc triển khai các nghị quyết của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Trà Tập lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025 - 2030; chú trọng phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa, y tế, giáo dục, bảo đảm quốc phòng - an ninh và an sinh xã hội.

Ông Nguyễn Thế Anh - Chủ tịch UBND xã Trà Tập.

Cũng tại kỳ họp, đại biểu tiến hành bầu các chức danh lãnh đạo UBND xã khóa XIII, nhiệm kỳ 2026 – 2031. Kết quả ông Nguyễn Thế Anh - Phó Bí thư Đảng ủy xã được bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND xã Trà Tập khóa XIII, nhiệm kỳ 2026 – 2031. Hai ông Ngô Tấn Lạc và Đặng Văn Trà được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND xã.

Kỳ họp cũng tiến hành bầu các Ủy viên UBND xã khóa XIII gồm: ông Hồ Phú Ninh - Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội xã; ông Trương Duy Thảo - Trưởng phòng Kinh tế xã; ông Nguyễn Thanh Tuấn - Trưởng Công an xã; ông Hồ Thăng Trà - Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã.

Việc kiện toàn các chức danh lãnh đạo chủ chốt được kỳ vọng sẽ tạo động lực mới để xã Trà Tập triển khai hiệu quả các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh trong nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Kiện toàn các chức danh lãnh đạo và ủy viên UBND xã Trà Tập khóa XIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Tri ân cán bộ không chuyên trách nhiều năm gắn bó với cơ sở

Trước đó, sáng 1/6, Đảng ủy xã Trà Tập tổ chức buổi gặp mặt, chia tay bà Trương Thị Luôn, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã, người hoạt động không chuyên trách cấp xã.

Lãnh đạo Đảng ủy xã ghi nhận, biểu dương những đóng góp của bà Trương Thị Luôn trong suốt quá trình công tác tại địa phương. Trên cương vị Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã, bà luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, gắn bó với cơ sở, tích cực tham gia và vận động hội viên thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động, góp phần cùng tập thể Hội hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Lãnh đạo xã gửi lời cảm ơn sâu sắc đối với những nỗ lực, cống hiến của bà trong thời gian công tác, đồng thời mong muốn bà tiếp tục giữ mối liên hệ, chia sẻ kinh nghiệm và đồng hành cùng các hoạt động, phong trào của địa phương trong thời gian tới.