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Quy tập 5 hài cốt liệt sĩ tại khu vực từng có hầm trú ẩn

Nguyễn Ngọc

TPO - Từ thông tin của người dân và nhân chứng lịch sử, lực lượng chức năng Quảng Ngãi đã tìm kiếm, quy tập 5 hài cốt liệt sĩ, cùng nhiều di vật tại khu vực Gò Tràm (thôn An Sơn, xã Nghĩa Giang.

Ngày 28/8, UBND xã Nghĩa Giang (tỉnh Quảng Ngãi) cho biết lực lượng chức năng vừa quy tập 5 hài cốt liệt sĩ, cùng nhiều di vật tại khu vực Gò Tràm (thôn An Sơn).

Theo thông tin người dân và các nhân chứng lịch sử cung cấp, khu vực Gò Tràm từng có các hầm trú ẩn của bộ đội trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ. Từ nguồn tin này, Ban Chỉ huy Quân sự xã Nghĩa Giang tiến hành xác minh, khoanh vùng và tổ chức tìm kiếm.

Ngày 20/8, tại khu vực hai hầm trú ẩn, lực lượng chức năng phát hiện một hài cốt liệt sĩ cùng nhiều di vật như nút áo, cây bút, muỗng và dép cao su.

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Lực lượng chức năng làm nhiệm vụ quy tập hài cốt liệt sĩ tại khu vực Gò Tràm (thôn An Sơn, xã Nghĩa Giang).

Mở rộng phạm vi tìm kiếm, đến ngày 24/8, lực lượng chức năng phát hiện thêm 3 hài cốt liệt sĩ tại vị trí cách khu vực hầm trú ẩn khoảng 300 m.

Đến ngày 27/8, thêm một hài cốt được tìm thấy, nâng tổng số hài cốt liệt sĩ được quy tập tại khu vực Gò Tràm lên 5 hài cốt.

Công tác tìm kiếm, quy tập được triển khai với sự phối hợp của lực lượng quân sự địa phương, cấp ủy, chính quyền, các tổ chức đoàn thể và người dân.

Thông tin từ các cựu chiến binh, nhân chứng lịch sử và người dân địa phương tiếp tục được xem là nguồn tư liệu quan trọng để khoanh vùng, xác định những vị trí có khả năng còn phần mộ liệt sĩ.

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Các di vật được lực lượng chức năng tìm thấy.

Cũng trong chiến dịch 500 ngày đêm tăng cường tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, một manh mối đáng chú ý vừa được phát hiện tại Nghĩa trang Liệt sĩ Sa Thầy (xã Sa Thầy, tỉnh Quảng Ngãi).

Tổ lấy mẫu số 10 phát hiện hai mảnh giấy ghi thông tin tại hai phần mộ liệt sĩ trong quá trình khai quật. Các mảnh giấy có kích thước khoảng 5x10 cm, được bọc trong túi ni lông.

Tại mộ số 1147, hàng 3, khu 23, lô 23, mảnh giấy ghi: “Số 6 Đăng - Q - Hùng, 11-2-1966 Hùng Vương, Đoan Hùng, Phú Thọ”.

Tại mộ số 1148, hàng 3, khu 23, lô 23, mảnh giấy còn lại ghi: “Số 7 N-V-Lượng, 28-5-66. Minh Đức, Vĩnh Tường, 17 V-Phú”.

Hai mảnh giấy cùng thông tin, di vật liên quan đã được lực lượng chức năng ghi nhận, bảo quản để phục vụ xác minh, đối chiếu. Những manh mối này được kỳ vọng góp phần làm rõ danh tính các liệt sĩ.

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Tổ lấy mẫu số 10 phát hiện hai mảnh giấy ghi thông tin tại hai phần mộ liệt sĩ trong quá trình khai quật ở Nghĩa trang Liệt sĩ Sa Thầy.

Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Quảng Ngãi đề nghị các cựu chiến binh, đồng đội, thân nhân liệt sĩ và những người biết thông tin liên quan cung cấp cho cơ quan chức năng qua số điện thoại 0397.007.500.

Tính đến 28/8, toàn tỉnh Quảng Ngãi đã tìm kiếm, quy tập được 37 hài cốt liệt sĩ. Trong đó, 21 hài cốt được tìm kiếm, quy tập trong nước và 16 hài cốt được tìm kiếm, quy tập tại Lào và Campuchia.

Sau hơn 3 tháng triển khai chiến dịch 500 ngày đêm, lực lượng chức năng đã khai quật hơn 9.500 phần mộ để lấy mẫu sinh phẩm, trên tổng số 13.656 phần mộ tại 113 nghĩa trang liệt sĩ.

Gần 6.600 mẫu sinh phẩm đã được thu thập, trong đó 3.348 mẫu được bàn giao cho Viện Pháp y Quân đội, Bộ Quốc phòng để phục vụ giám định ADN, xác định danh tính các liệt sĩ.

Nguyễn Ngọc
#Quy tập hài cốt liệt sĩ #Quảng Ngãi #Chiến dịch 500 ngày đêm #Hầm trú ẩn kháng chiến #Xác định danh tính

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