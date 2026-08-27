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Tìm thấy võng dù, ống nhòm cùng nhiều kỷ vật chiến trường khi quy tập hài cốt liệt sĩ

Hoàng Nam

TPO - Đến ngày 26/8, lực lượng tìm kiếm, quy tập của Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị đã quy tập được 20 hài cốt liệt sĩ tại phường Quảng Trị. Nhiều di vật được tìm thấy, trong đó có võng dù, dao găm, mặt nạ phòng hóa, bộ phận súng AK, la bàn, ống nhòm…

Ngày 26/8, Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị cho biết, thực hiện “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”, Đội 584, Phòng Chính trị, Bộ CHQS tỉnh tiếp tục phát hiện, quy tập thêm các hài cốt liệt sĩ trên địa bàn phường Quảng Trị.

Trong hai ngày 25 và 26/8, lực lượng chức năng tìm kiếm, quy tập được một hài cốt liệt sĩ tại khu phố Như Lệ và một mộ tập thể có hai hài cốt liệt sĩ tại khu vực Trí Bưu.

Hài cốt liệt sĩ tại khu phố Như Lệ được phát hiện ở độ sâu khoảng 0,8m, còn nằm trong tăng, được gói và buộc bằng dây thông tin. Phần xương đã phân hủy, tuy nhiên răng còn bảo đảm chất lượng để lấy mẫu phục vụ giám định ADN. Các di vật được tìm thấy gồm tăng, dây thông tin và cúc áo.

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Đội quy tập hài cốt liệt sĩ tìm thấy nhiều kỷ vật khi quy tập.

Tại khu vực Trí Bưu, các hài cốt nằm trong khu vực bị bom đánh xáo trộn, lẫn trong gạch đá. Lực lượng tìm kiếm phát hiện nhiều xương vụn, xương ống chân, bàn chân và răng.

Đáng chú ý, tại đây còn có nhiều di vật như hai võng dù, hai tăng, hai dao găm, hai mặt nạ phòng hóa, ba đế dép bị cháy, hai mặt thắt lưng, hai bình tông, một bộ máy thông tin đã phân hủy; cùng khóa nòng, thoi đẩy súng AK, la bàn, ống nhòm, xẻng bộ binh, hộp tiếp đạn AK, đồng hồ, cúc áo… Căn cứ hiện trạng, di vật và số lượng xương, lực lượng chức năng xác định đây là một mộ có hai hài cốt liệt sĩ.

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Nhiều di vật như võng dù, dao găm, mặt nạ phòng hóa, bộ phận súng AK... được tìm thấy trong quá trình tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Theo Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị, tính đến ngày 26/8, Đội 584 đã tìm kiếm, quy tập được tổng cộng 20 hài cốt liệt sĩ trên địa bàn phường Quảng Trị.

Trong đó, khu vực Bệnh viện Đa khoa khu vực Thạch Hãn có sáu hài cốt; khu phố Trí Bưu có 13 hài cốt, gồm hai hài cốt ở các mộ riêng lẻ và 11 hài cốt trong bốn mộ tập thể; khu phố Như Lệ có một hài cốt.

Các hài cốt sau khi quy tập được đưa về quàn tại đơn vị Đội 584, Phòng Chính trị, Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị để bảo vệ, chăm sóc, hương khói theo quy định.

Hoàng Nam
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