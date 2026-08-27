Bộ Công an nói về việc không tổ chức Cơ quan điều tra Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao

TPO - Theo đại diện Bộ Công an, khi không còn tổ chức Cơ quan điều tra Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao và Cơ quan điều tra Viện Kiểm sát quân sự Trung ương, thẩm quyền điều tra sẽ được chuyển giao cho các cơ quan điều tra thuộc Bộ Công an và Bộ Quốc phòng.

Chuyển thẩm quyền điều tra từ Viện Kiểm sát

Ngày 26/8, Cục Truyền thông Công an Nhân dân (Bộ Công an) tổ chức tọa đàm truyền thông chính sách các dự án luật do Bộ Công an chủ trì soạn thảo, trình Quốc hội khóa XVI tại Kỳ họp không thường lệ thứ nhất.

Tại tọa đàm, các đại biểu, chuyên gia và đại diện cơ quan chủ trì soạn thảo tập trung trao đổi, cung cấp thông tin về những nội dung mới, vấn đề được dư luận quan tâm trong các dự án luật trình Quốc hội và Nghị quyết đã được Quốc hội thông qua.

Đại tá Ngô Đức Thắng, Phó Cục trưởng Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp (Bộ Công an) phát biểu tại buổi toạ đàm.

Các nội dung trọng tâm gồm: Bộ luật Hình sự (sửa đổi); Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự (sửa đổi); Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế, chính sách đặc thù để xử lý vi phạm pháp luật liên quan đến kinh tế nhà nước, kinh tế tư nhân và ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số.

Liên quan dự án Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự (sửa đổi), Đại tá Ngô Đức Thắng, Phó Cục trưởng Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp (Bộ Công an), cho biết theo dự thảo, khi không còn tổ chức Cơ quan điều tra Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao và Cơ quan điều tra Viện Kiểm sát quân sự Trung ương, thẩm quyền điều tra sẽ được chuyển giao cho các cơ quan điều tra thuộc Bộ Công an và Bộ Quốc phòng.

Cụ thể, thẩm quyền điều tra của Cơ quan điều tra Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao được chuyển về Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an. Trong khi đó, thẩm quyền điều tra của Cơ quan điều tra Viện Kiểm sát quân sự Trung ương được chuyển về Cơ quan điều tra hình sự Bộ Quốc phòng.

Theo Đại tá Ngô Đức Thắng, trong quá trình xây dựng, cơ quan soạn thảo cũng đã tính toán đến các trường hợp vi phạm về hoạt động tư pháp. Đơn cử, nếu chuyển thẩm quyền về Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an để điều tra vụ án liên quan đến hoạt động tư pháp, xâm hại hoạt động tư pháp mà người thực hiện hành vi lại có liên quan trực tiếp đến cơ quan điều tra thì sẽ xử lý như thế nào?

“Hiện nay, trong dự thảo cũng đã có những cơ chế để bảo đảm tính khách quan. Đối với các vụ án này, Bộ trưởng Bộ Công an hoặc Bộ trưởng Bộ Quốc phòng có thể chuyển vụ án cho cơ quan khác nhằm bảo đảm tính khách quan, độc lập, tránh những tình huống có thể xảy ra”, Đại tá Ngô Đức Thắng nói.

Phân định thẩm quyền điều tra

Đối với việc phân định thẩm quyền điều tra giữa Công an nhân dân và Quân đội nhân dân, Đại tá Ngô Đức Thắng cho rằng đây không phải vấn đề mới được đặt ra trong dự thảo luật.

Theo ông, Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự chủ yếu quy định về thẩm quyền của các cơ quan điều tra. Trường hợp có sự chồng lấn, giao thoa thẩm quyền trong cùng một vụ án sẽ được giải quyết theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự.

Đại diện Bộ Công an lấy ví dụ, một vụ án có nhiều bị can, trong đó có người là quân nhân và người còn lại là công dân bình thường. Khi đó, vụ án có thể thuộc thẩm quyền điều tra của cả Cơ quan điều tra trong Quân đội nhân dân và Cơ quan điều tra của Công an nhân dân.

Các đại biểu tham dự tại buổi toạ đàm

“Trong trường hợp này sẽ phân vụ án: Phần nào thuộc thẩm quyền của Cơ quan điều tra Công an nhân dân thì Cơ quan điều tra Công an nhân dân sẽ tiến hành điều tra, còn những phần nào thuộc thẩm quyền điều tra của Cơ quan điều tra trong Quân đội nhân dân thì sẽ chuyển cho Cơ quan điều tra trong Quân đội nhân dân”, Đại tá Ngô Đức Thắng cho biết.

Theo Đại tá Ngô Đức Thắng, thẩm quyền điều tra được phân định gắn với thẩm quyền xét xử của tòa án. Những vụ án thuộc thẩm quyền xét xử của Tòa án nhân dân sẽ do Cơ quan điều tra của Công an nhân dân thực hiện. Trong khi đó, những vụ án thuộc thẩm quyền xét xử của Tòa án quân sự sẽ thuộc thẩm quyền điều tra của cơ quan điều tra trong Quân đội.

“Thực tế hiện nay cũng chưa có vướng mắc gì trong quy định về thẩm quyền này”, Phó Cục trưởng Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp nói.

Ông cho biết thêm, trong quá trình xây dựng dự thảo, vấn đề này đã được nghiên cứu, thảo luận kỹ lưỡng. Đến nay, các quy định về thẩm quyền cơ bản vẫn được giữ nguyên như hiện hành.

“Các cơ chế để giải quyết đối với những vụ án có liên quan đến thẩm quyền của nhiều cơ quan điều tra vẫn đang được thực hiện theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự và chưa có khó khăn, vướng mắc gì trong thực tiễn”, Đại tá Ngô Đức Thắng nhấn mạnh.