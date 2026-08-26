Đánh đập, ép người khác viết giấy vay nợ 400 triệu đồng

TPO - Sau khi đánh đập, đe dọa và ép một nam thanh niên viết giấy vay 400 triệu đồng, nhóm người ở Hà Tĩnh đã bị cơ quan công an khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về tội “Cưỡng đoạt tài sản”.

Ngày 26/8, Viện kiểm sát nhân dân khu vực 1 tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Ngô Đức Bảo (33 tuổi), Hoàng Anh Tuấn (40 tuổi), đều trú tại xã Cẩm Xuyên và Nguyễn Xuân Phong (24 tuổi, trú tại xã Cẩm Bình, tỉnh Hà Tĩnh), về tội Cưỡng đoạt tài sản.

Theo kết quả điều tra bước đầu, khoảng 14h30 ngày 23/8, tại tiệm “Cầm đồ 68”, số 38 đường Nguyễn Biên, xã Cẩm Xuyên, Ngô Đức Bảo cùng Hoàng Anh Tuấn và Nguyễn Xuân Phong đã có hành vi đánh đập, đe dọa, ép anh Nguyễn Văn Đ. (SN 2004, trú tại xã Cẩm Xuyên) viết giấy vay nợ với số tiền 400 triệu đồng.

Nhóm người bị khởi tố, bắt tạm giam (Ảnh: Anh Quý).

Nạn nhân sau đó viết đơn trình báo đến cơ quan chức năng. Biết sự việc bị phát hiện, cả 3 nghi phạm đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội.



Hiện, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.