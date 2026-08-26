Khởi tố cựu chủ tịch xã cho thuê hơn 264 nghìn m² đất công nhưng chỉ kê khai 36 m²

TPO - Công an tỉnh Phú Thọ vừa khởi tố 3 nguyên cán bộ xã Trung Hà, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc cũ (nay xã Nguyệt Đức, tỉnh Phú Thọ) để điều tra về hành vi vi phạm quy định về quản lý đất đai.

Công an thi hành quyết định khởi tố đối với Trần Văn Trò.

Ngày 26/8, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, đơn vị vừa khởi tố vụ án, khởi tố 3 bị can về tội vi phạm quy định về quản lý đất đai.

Các bị can gồm Trần Văn Trò (cựu Chủ tịch UBND xã Trung Hà); Sái Văn Thường (cựu Phó Chủ tịch UBND xã Trung Hà) và Đỗ Thị Hiền (cựu công chức địa chính xã Trung Hà).

Theo kết quả điều tra bước đầu, trong thời gian giữ chức Chủ tịch UBND xã Trung Hà từ tháng 11/2018 đến tháng 4/2024, Trần Văn Trò có trách nhiệm trong công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn.

Mặc dù nhận thức rõ việc cho thuê đất bãi bồi ven sông không thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã, Trần Văn Trò vẫn chỉ đạo Sái Văn Thường cùng cán bộ, nhân viên cấp dưới tổ chức cho 8 hộ dân thuê đất tại khu vực thôn 1 và thôn 2, xã Trung Hà (huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc trước đây), nay thuộc thôn Trung Hà 2, xã Nguyệt Đức, tỉnh Phú Thọ.

Đối tượng Sái Văn Thường và Đỗ Thị Hiền.

Đáng chú ý, trong quá trình cho thuê đất, Trần Văn Trò không chỉ đạo cán bộ chuyên môn đo đạc, xác định diện tích thực tế để bàn giao tại thực địa. Vì vậy, diện tích đất các hộ dân thực tế sử dụng lớn hơn nhiều so với diện tích ghi trong hợp đồng.

Tài liệu điều tra bước đầu xác định, tổng diện tích 8 hộ dân thực tế sử dụng lên tới hơn 264 nghìn m², trong khi tổng diện tích ghi trong các hợp đồng thuê đất chỉ hơn 36 m², chênh lệch hơn 228 nghìn m².

Hiện Công an tỉnh Phú Thọ đang tiếp tục củng cố tài liệu, chứng cứ, làm rõ vai trò, trách nhiệm của từng cá nhân liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.