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Pháp luật

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'Nổ' được bề trên cho kết quả xổ số để bán 'lộc', lừa hơn 50 tỷ đồng

Huỳnh Thủy

TPO - Lợi dụng tâm lý cầu may, các đối tượng tự xưng được “bề trên” chỉ điểm, biết trước kết quả xổ số để bán “lộc”, “báo số” cho người dân, qua đó chiếm đoạt hơn 50 tỷ đồng.

Ngày 26/8, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, vừa triệt phá đường dây lừa đảo dưới hình thức lợi dụng yếu tố tâm linh để bán “lộc”, “báo số” xổ số, chiếm đoạt hơn 50 tỷ đồng.

Trước đó, qua theo dõi trên không gian mạng, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phát hiện các tài khoản Facebook, TikTok thường xuyên livestream tử vi, tướng số, tự xưng được “bề trên” chỉ dẫn, biết trước kết quả xổ số để chào bán “lộc” cho người có nhu cầu.

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Đối tượng livestream đưa các nội dung mang yếu tố tâm linh, thu hút hàng nghìn người xem. Ảnh: Công an Đắk Lắk.

Hai đối tượng cầm đầu được xác định là Trương M.H. (SN 1994) và Dương K.S. (SN 1993), cùng trú tại phường Gia Định, TPHCM.

Từ tháng 6/2025 đến nay, nhóm này đã gửi hàng trăm nghìn đơn hàng cho khách trên cả nước, chiếm đoạt hơn 50 tỷ đồng. Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã tạm giữ 2 đối tượng, thu giữ nhiều thiết bị điện tử, tài liệu liên quan để điều tra.

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Nhiều đồ vật, tài liệu liên quan vụ án bị tạm giữ. Ảnh: Công an Đắk Lắk.

Công an tỉnh Đắk Lắk khuyến cáo người dân cảnh giác với các tài khoản tự xưng có khả năng “cho số”, “báo số”, tuyệt đối không chuyển tiền hoặc cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng cho các đối tượng nghi vấn.

Huỳnh Thủy
#Lừa đảo #xổ số #tâm linh #Đắk Lắk #bảo vệ người tiêu dùng

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